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Todo sobre el Mundial 2030: dónde será, cuándo inicia y qué selecciones participarán

El Mundial 2030 hará historia como la edición más ambiciosa de la Copa Mundial de la FIFA con motivo del centenario del torneo.

Julio 20, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Cuándo y dónde será el Mundial 2030?

¿Cuándo y dónde será el Mundial 2030?

Getty Images

El Mundial 2030 será una edición sin precedentes de la Copa del Mundo de la FIFA, pues por primera vez en la historia del torneo, se disputará en tres continentes y seis países, como parte de la celebración del centenario del primer Mundial que se celebró en Uruguay en 1930.

Además de enfrentar a las mejores selecciones del planeta, el Mundial 2030 revolucionará la historia del futbol con un formato de organización sin precedentes, que abrirá una nueva etapa para la Copa del Mundo.

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¿Cuándo y dónde será el Mundial 2030?

El Mundial 2030 será la primera Copa del Mundo de la historia que se disputará en seis países: España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay.

Mientras los tres primeros albergarán la mayor parte del torneo, las selecciones sudamericanas serán anfitrionas de los partidos inaugurales para conmemorar el centenario del torneo.

Hasta el momento, Argentina, Uruguay y Paraguay tendrán un partido cada uno tras su ceremonia de inauguración, y la FIFA revelará más adelante cómo se repartirán el resto de los partidos entre España, Portugal y Marruecos.

El Mundial 2030 está programado del 8 de junio al 21 de julio y promete ser una de las ediciones más grandes de la historia, tanto por el número de países anfitriones como por la posibilidad de ampliar la participación de selecciones.

Sedes del Mundial 2030

La Copa del Mundo 2030 contará con 21 estadios distribuidos entre los seis países: España albergará nueve sedes, Marruecos seis y Portugal tres, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán los partidos inaugurales de sus selecciones.

Estos serían los estadios donde se jugará el Mundial 2030:

  • Estadio Hassan II (Casablanca, Marruecos)
  • Estadio Camp Nou (Barcelona, España)
  • Estadio Monumental (Buenos Aires, Argentina)
  • Estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España)
  • Estadio Ibn Battouta (Tánger, Marruecos)
  • Estadio Metropolitano (Madrid, España)
  • Estadio La Cartuja (Sevilla, España)
  • Estadio Moulay Abdellah (Rabat, Marruecos)
  • Estadio da Luz (Lisboa, Portugal)
  • Estadio Centenario (Montevideo, Uruguay)
  • Estadio de Fez (Fez, Marruecos)
  • Estadio San Mamés (Bilbao, España)
  • Estadio José Alvalade (Lisboa, Portugal)
  • Estadio do Dragão (Oporto, Portugal)
  • Estadio Osvaldo Domínguez Dibb (Asunción, Paraguay)
  • Estadio de Agadir (Agadir, Marruecos)
  • Estadio de Marrakech (Marrakech, Marruecos)
  • Estadio Gran Canaria (Las Palmas, España)
  • Estadio La Romareda (Zaragoza, España)
  • Estadio Anoeta (San Sebastián, España)
  • Estadio Cornellá (Barcelona, España)

Selecciones clasificadas al Mundial 2030

Hasta el momento, las únicas selecciones con su lugar asegurado en el Mundial 2030 son los seis países anfitriones: España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay, y el resto de las selecciones están a la espera de saber el formato de clasificación al torneo.

Desde el Mundial 2026, la Copa del Mundo pasó de 32 a 48 selecciones, ampliando las oportunidades de clasificación para equipos de confederaciones como Asia, África, Oceanía y la Concacaf; sin embargo, para el 2030 podrían participar hasta 64 equipos.

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