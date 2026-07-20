¿Fiesta después del Mundial? Justin y Hailey Bieber invitaron a Shakira a celebrar el show de medio tiempo

Tras protagonizar uno de los momentos más comentados de la final del Mundial 2026 junto a Shakira, Justin Bieber y Hailey Bieber no dejaron que la noche terminara con el silbatazo final. Horas después de su participación en el espectáculo de medio tiempo, la pareja fue captada en las calles de Nueva York, alimentando las especulaciones sobre una celebración privada tras el evento.

Después de despedirse de Shakira al finalizar el show e invitarla a la celebración, ambos cambiaron el escenario por un look perfecto para salir de fiesta. Hailey apostó por un minivestido rojo de inspiración lencera, mientras que Justin mantuvo su característico estilo relajado con prendas oversize y gafas oscuras.

Aunque no revelaron el destino de la celebración, todo apunta a que quisieron disfrutar del éxito de una presentación que hizo vibrar a millones de espectadores durante la final.