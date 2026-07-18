Ariana Grande habría regresado con Ricky Álvarez; ¿quién es su exnovio y a qué se dedica?

Aunque Ariana Grande no ha confirmado públicamente la reconciliación, recientes apariciones juntos y algunos cambios en la letra de su canción Thank U, Next han desatado las especulaciones.

Las versiones sobre el reencuentro surgieron semanas después de que se informara el fin de la relación de Ariana Grande con el actor Ethan Slater. Desde entonces, la artista y Ricky Álvarez han sido vistos compartiendo tiempo juntos en varias ocasiones, incluyendo paseos por Nueva York y celebraciones privadas.

Además, durante conciertos de su gira Eternal Sunshine, Ariana modificó la famosa línea dedicada a Ricky en Thank U, Next, alimentando aún más los rumores de una segunda oportunidad en el amor.

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¿Quién es Ricky Álvarez?

Es un bailarín, coreógrafo y creativo estadounidense de ascendencia puertorriqueña. Alcanzó notoriedad internacional al integrarse al equipo de bailarines de Ariana Grande durante la gira Honeymoon Tour, donde ambos comenzaron una relación sentimental en 2015.

Su romance duró aproximadamente un año, y a pesar de la ruptura mantuvieron una amistad cercana y continuaron coincidiendo por su círculo de amistades y colaboradores.

Además de bailarín profesional, ha desarrollado una carrera como coreógrafo, director creativo y productor de espectáculos en vivo. Ha trabajado en proyectos musicales, presentaciones para artistas internacionales y producciones relacionadas con la industria del entretenimiento.