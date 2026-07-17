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¿Qué estudió Lamine Yamal? El nivel académico del joven que sueña con conquistar el Mundial 2026 con España

Con tan solo 19 años, Lamine Yamal ha logrado conquistar importantes títulos como futbolista, ¿pero qué ha pasado con su preparación académica?

Julio 17, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué estudió Lamine Yamal? El nivel académico del joven que sueña con conquistar el Mundial 2026 con España

¿Qué estudió Lamine Yamal? El nivel académico del joven que sueña con conquistar el Mundial 2026 con España

Getty Images

Aunque solo tiene 19 años, Lamine Yamal ya se ha consolidado como una de las grandes figuras del futbol español a nivel internacional, su meteórico ascenso le ha permitido conquistar importantes títulos, pero muchos se preguntan qué hay más allá de las canchas y cómo ha sido su formación académica mientras construía una brillante carrera deportiva.

Aunque no se sabe si en algún momento Yamal estudiará una carrera universitaria, durante sus primeros años como futbolista profesional, no dejó de lado su formación académica y continuó sus estudios básicos.

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¿Qué estudió Lamine Yamal? Este es su nivel de estudios

Durante una entrevista en 2025 para el podcast Resonancia de Corazón, Lamine fue completamente sincero al hablar de su formación académica y confesó que tomó la decisión de abandonar la escuela para concentrarse en su carrera deportiva.

Un día le dije a mi madre: ‘voy a ir al cole, pero no voy a hacer nada y voy a prepararme para el entrenamiento de la tarde’. Ella no lo entendía y me echaba broncas porque quería que estudiara; incluso, hasta el día en que debuté seguía diciéndome que debía estar en clase. Al final comprendió que era mi sueño y me apoyó”, confesó el joven jugador.

Sin embargo, mientras disputaba la Eurocopa 2024 con la selección española, Lamine cursaba en paralelo la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), el nivel educativo que todos los estudiantes deben completar en España antes de comenzar sus estudios de bachillerato.

Durante la concentración con la Selección de España, Yamal combinó el futbol de alto rendimiento con sus estudios al realizar tareas y exámenes para completar su educación básica, y aunque reconoce que le hubiera gustado vivir esa etapa de una manera diferente, el joven futbolista asegura no arrepentirse de haber apostado por su carrera profesional.

Me hubiera gustado tener una carrera, pero no estaba hecho para eso. No me arrepiento de nada, fueron experiencias que me formaron”, dijo el jugador.

Los logros de Lamine Yamal como futbolista profesional

Desde muy pequeño, Yamal mostró un talento excepcional para el futbol, ingresó a La Masia, la prestigiosa academia del FC Barcelona, cuando tenía apenas siete años y fue escalando categorías hasta debutar con el primer equipo siendo un adolescente.

Con apenas 19 años, Lamine Yamal ya es una figura clave del FC Barcelona, donde ya tiene 3 títulos de liga, una Copa del Rey, y 2 Supercopas de España, mientras que con la Selección Española, ha conseguido una Eurocopa.

El próximo 19 de julio, Yamal disputará la Copa del Mundo contra Argentina, y si logran ganar, el joven futbolista no solo hará historia como uno de los protagonistas del título, sino que confirmará que el talento, la disciplina y la preparación dentro y fuera de la cancha pueden ir de la mano.

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Lamine Yamal
Melisa Velázquez
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