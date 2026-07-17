La novia de Belmont Cameli rompe el silencio y pide a los fans que dejen de contactar a su familia

El éxito de Off Campus ha convertido a Belmont Cameli en uno de los nuevos galanes de la televisión. Sin embargo, la creciente popularidad del actor también ha tenido consecuencias fuera de la pantalla. Raina Morris, su novia y guionista de televisión, recurrió a sus redes sociales para pedir a los fans que dejaran de contactar a su familia, luego de que varios seguidores comenzaran a enviar mensajes a sus familiares.

Si eres fan de mi novio: ¡genial! Pero por favor deja de enviar mensajes a los miembros de mi familia. Están muy confundidos. Mejor escríbelo en tu diario y sal a caminar. Los quiero. Raina Morris

Desde el estreno de Off Campus, algunos seguidores han especulado sobre un posible romance entre Belmont Cameli y su coprotagonista Ella Bright, debido a la química que muestran en pantalla.

IG: Ella Bright

Aunque Raina Morris reconoció que entiende el entusiasmo de los seguidores por la serie, dejó claro que existe una diferencia entre apoyar a un actor y traspasar la privacidad de quienes forman parte de su vida personal. Su mensaje se suma a la conversación sobre los límites del fandom en la era de las redes sociales.