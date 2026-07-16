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¿Qué pierde la FIFA sin Lionel Messi? El acuerdo multimillonario que estaría en juego

Desde el inicio del Mundial 2026, la presencia de Lionel Messi y la Selección de Argentina ha estado rodeada de cuestionamientos y polémicas junto a la FIFA.

Julio 16, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué pierde la FIFA sin Lionel Messi? El acuerdo multimillonario que estaría en juego

¿Qué pierde la FIFA sin Lionel Messi? El acuerdo multimillonario que estaría en juego

Getty Images

Argentina, liderada por Lionel Messi, se prepara para disputar la final del Mundial 2026 tras imponerse a Inglaterra en las semifinales; sin embargo, el camino de la Albiceleste hacia el partido por el título no ha estado exento de controversia y fuertes polémicas.

Desde el inicio del torneo, tanto la selección como Messi han sido objeto de críticas y señalamientos por parte de algunos aficionados y analistas, quienes sostienen que el equipo ha recibido decisiones arbitrales favorables e incluso presunta ayuda de la FIFA.

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¿Por qué acusan a la FIFA de favorecer a Lionel Messi en el Mundial 2026?

Aficionados y analistas deportivos de todo el mundo, sostienen que la FIFA y los árbitros favorecieron a Lionel Messi y a la Selección de Argentina con decisiones arbitrales polémicas que abrína comenzado desde la fase de grupos.

Las críticas se intensificaron tras la victoria 3-2 sobre Egipto en octavos de final, debido a un gol anulado, un penal reclamado y la jugada del gol decisivo, además de una semifinal contra Inglaterra que tampoco estuvo excenta de críticas por el arbitraje.

Y aunque no hay pruebas de que la FIFA haya intervenido en el desarrollo del Mundial, la polémica ha reavivado el debate sobre el enorme impacto económico y comercial que representa la presencia de Lionel Messi en el torneo más importante del fútbol.

¿Cuál es la relación comercial de Lionel Messi y la FIFA?

La polémica cobró fuerza al difundirse la relación comercial entre la FIFA y patrocinadores que también tienen contratos con Lionel Messi, y uno de los casos más citados es Adidas, empresa que mantiene un acuerdo millonario con la FIFA y un contrato vitalicio con el futbolista argentino.

La FIFA y Messi también comparten alianzas comerciales con marcas como Lay’s, Lego y AB InBev, lo que ha reforzado las especulaciones sobre el enorme valor comercial que el futbolista representa para la industria deportiva.

Es por esta razón que más allá de los resultados deportivos, Messi es una de las figuras más valiosas del deporte mundial, y su presencia impulsa las audiencias, la venta de boletos, el interés de patrocinadores y la actividad en redes sociales, generando ingresos millonarios que no se quieren perder.

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