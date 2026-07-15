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Quién es Anthony Gordon, el futbolista de Inglaterra que marcó contra Argentina

Anthony Gordon abrió el marcador con la selección de Inglaterra ante Argentina en la semifinal del Mundial 2026 disputada en Atlanta

Julio 15, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Anthony Gordon nació el 24 de febrero de 2001 en Liverpool, Inglaterra, actualmente se desempeña como extremo izquierdo, aunque también juega por la banda derecha gracias a su velocidad, desborde y capacidad para asistir y definir.

Gordon tiene 25 años y mide 1.83 metros, pesa 72 kg. Respecto a su vida sentimental, mantiene una relación desde hace varios años con Annie Keating, su novia de la infancia, una maquillista profesional que suele mantener un perfil bajo.

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Su formación en el futbol comenzó en las fuerzas básicas del Everton, debutó con su primer equipo en 2017 y posteriormente fue transferido al Newcastle United, donde se consolidó como una de las principales figuras de la Premier League. Este año dio el salto al FC Barcelona, tras destacar tanto con su club como con la selección inglesa.

Con la anotación frente a Argentina este miércoles, Anthony Gordon suma dos goles en la Copa del Mundo 2026, siendo uno de los jugadores más influyentes del conjunto dirigido por Thomas Tuchel gracias a sus asistencias y su desempeño en las jugadas ofensivas.

Mundial futbol Anthony Gordon
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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