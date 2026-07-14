Quién es Keyne, el hermano de Lamine Yamal que se robó las miradas en el Mundial 2026

Aunque apenas tiene tres años de edad, las espontáneas reacciones del hermano de Lamine Yamal en las tribunas y durante las celebraciones de España, lo han vuelto viral en redes sociales y medios de todo el mundo.

Cada vez que España juega y consigue una victoria, las cámaras enfocan al pequeño Keyne, quien ha conquistado a la afición con sus gestos, besos al público y divertidas muecas, con las que demuestra su apoyo a Lamine.

Getty

Keyne nació en septiembre de 2022 y es el medio hermano de Lamine Yamal, hijo de Sheila Ebana, madre del futbolista del Barcelona y de la selección española, fruto de una relación posterior a la separación de los padres del jugador.

A pesar de la diferencia de edad que existe entre ambos, mantienen una relación muy cercana, incluso Lamine ha dicho en varias entrevistas que siente un profundo amor por el pequeño como si fuera “su hijo”.

Uno de los momentos más comentados ocurrió tras la victoria de España sobre Bélgica en los cuartos de final, cuando el pequeño apareció en las pantallas lanzando besos, haciendo gestos a las cámaras y celebrando junto a su familia, imágenes que rápidamente dieron la vuelta al mundo.

Su simpatía ha provocado que miles de aficionados compartan videos en plataformas como TikTok, Instagram y X.