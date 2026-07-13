Mundial 2026: ¿Cuándo, dónde y a qué hora se jugarán las semifinales?

Francia, España, Inglaterra y Argentina disputarán las semifinales del torneo en dos de los estadios más importantes de Estados Unidos.

La primera semifinal se jugará el martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, un escenario para más de 80 mil aficionados. En este encuentro se enfrentarán Francia vs España a la 1:00 pm.

Al día siguiente, miércoles 15 de julio se enfrentarán dos campeones del mundo, Inglaterra vs Argentina, a la 1:00 pm en el MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey en Estados Unidos.

Las semifinales reunirán a selecciones con una amplia historia mundialista. Francia llega al partido tras eliminar a Marruecos, España dejó en el camino a Bélgica, Inglaterra superó a Noruega y Argentina venció a Suiza en los cuartos de final, por lo que son los últimos cuatro países que mantienen el sueño de conquistar la Copa.

Los ganadores de ambos encuentros disputarán la gran final el domingo 19 de julio, mientras que los que resulten vencidos, jugarán el partido por el tercer jugar el 18 de julio.