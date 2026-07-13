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De qué murió Saim Neill, el actor de Jurassic Park

El actor neozelandés, reconocido por interpretar al paleontólogo Dr. Alan Grant en la saga Jurassic Park, murió a los 78 años, informó su familia

Julio 13, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

De acuerdo con información proporcionada con sus familiares, la muerte de Neill fue “repentina e inesperada”, mientras se encontraba en Sídney, Australia. Hasta el momento, no se ha dado a conocer una causa específica de su fallecimiento.

Aunque en 2023 Sam Neill reveló públicamente que había sido diagnosticado con un linforma angioinmunoblástico de células T, un tipo poco común de cáncer de la sangre, su familia aclaró que su muerte no estuvo relacionada con esa enfermedad. Incluso, meses antes de fallecer, el actor había anunciado que se encontraba libre de cáncer tras someterse a un tratamiento experimental con células CAR-T.

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Getty

Sam Neill construyó una trayectoria de más de cinco décadas en la industria cinematográfica. Alcanzó fama internacional en 1993 al protagonizar Jurassic Park, dirigida por Steven Spielberg, y posteriormente retomó el papel del Dr. Alan Grant en Jurassic Park III en 2001 y Jurassic World Dominio en 2022.

Además de la exitosa franquicia de dinosaurios, participó en películas como The Piano, The Hunt for Red October, Event Horizon e importantes producciones televisivas como Peaky Blinders y The Tudors, consolidándose como uno de los actores más respetados de Nueva Zelanda.

Saim Neill
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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