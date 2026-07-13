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Louis Tomlinson reacciona a un cartel sobre Harry Styles en pleno concierto y revive polémica: “Larry”

El cantante sorprendió a sus fans durante su show en el Madison Square Garden al responder visiblemente molesto a un mensaje que hacía referencia a un rumor que ha perseguido a Harry Styles y Louis por años.

Julio 13, 2026 • 
Tania Franco
Louis Tomlinson reacciona a un cartel sobre Harry Styles en pleno concierto y revive polémica: "Larry"

Getty Images.

En uno de los momentos más comentados de su concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, Louis Tomlinson protagonizó una reacción que rápidamente se volvió viral. Mientras interpretaba su show, el exintegrante de One Direction hizo una seña obscena en dirección al público tras ver un cartel que decía: “Sweet Creature sold out en Madison Square Garden”.

Louis Tomlinson reacciona a un cartel sobre Harry Styles en pleno concierto y revive polémica: "Larry"

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¿Qué decía el cartel?

El mensaje no pasó desapercibido para los fans. Aunque a simple vista parecía una frase inocente, hacía referencia a “Sweet Creature”, una canción de Harry Styles que durante años ha sido vinculada por parte del fandom con la teoría conocida como “Larry Stylinson”, la creencia de que Harry y Louis mantuvieron una relación sentimental. Tanto Styles como Tomlinson han negado reiteradamente esa teoría y han expresado que las especulaciones afectaron su amistad.

Tras difundirse los videos, las redes sociales comenzaron a debatir qué había provocado la reacción del cantante. Algunos aseguraron que el gesto iba dirigido al cartel, mientras que otros señalaron que podría haber respondido a otra situación ocurrida entre el público, por lo que no existe una confirmación oficial sobre el motivo exacto.

@sabrinaaaa48

Guys, can we let this man have his own accomplishments?! He was already so nervous 😞#louistomlinson #lthq #fyp #onedirection

♬ original sound - Sabrina

Harry Styles Louis Tomlinson One Direction
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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