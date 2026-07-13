Louis Tomlinson reacciona a un cartel sobre Harry Styles en pleno concierto y revive polémica: “Larry”

En uno de los momentos más comentados de su concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, Louis Tomlinson protagonizó una reacción que rápidamente se volvió viral. Mientras interpretaba su show, el exintegrante de One Direction hizo una seña obscena en dirección al público tras ver un cartel que decía: “Sweet Creature sold out en Madison Square Garden”.

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¿Qué decía el cartel?

El mensaje no pasó desapercibido para los fans. Aunque a simple vista parecía una frase inocente, hacía referencia a “Sweet Creature”, una canción de Harry Styles que durante años ha sido vinculada por parte del fandom con la teoría conocida como “Larry Stylinson”, la creencia de que Harry y Louis mantuvieron una relación sentimental. Tanto Styles como Tomlinson han negado reiteradamente esa teoría y han expresado que las especulaciones afectaron su amistad.

Tras difundirse los videos, las redes sociales comenzaron a debatir qué había provocado la reacción del cantante. Algunos aseguraron que el gesto iba dirigido al cartel, mientras que otros señalaron que podría haber respondido a otra situación ocurrida entre el público, por lo que no existe una confirmación oficial sobre el motivo exacto.