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¿Mbappé tenía razón? El Mundial 2026 reabre el debate sobre la superioridad del fútbol europeo

Las declaraciones que desataron una polémica en 2022 vuelven a cobrar fuerza tras unos cuartos de final dominados por selecciones de la UEFA, con seis representantes europeos entre los ocho mejores del torneo.

Julio 10, 2026 • 
Tania Franco
¿Mbappé tenía razón? El Mundial 2026 reabre el debate sobre la superioridad del fútbol europeo

Buda Mendes/Getty Images

En mayo de 2022, Kylian Mbappé encendió una de las discusiones más grandes del futbol internacional. El delantero francés aseguró que el futbol europeo estaba más avanzado que el sudamericano y que las selecciones de la UEFA llegaban mejor preparadas a la Copa del Mundo gracias a la constante competencia entre equipos de élite.

Tiempo después, el entonces jugador del PSG volvió a generar controversia al afirmar que ganar una Eurocopa era incluso más complicado que conquistar un Mundial, una declaración que fue ampliamente cuestionada, especialmente en América, donde muchos la consideraron una falta de respeto hacia el nivel de selecciones como Argentina, Brasil y Uruguay.

Sin embargo, el desarrollo del Mundial 2026 ha vuelto a poner esas palabras sobre la mesa.

¿Cuál es el origen de la celebración de Kylian Mbappé cuando anota un gol?

Getty Images

Los cuartos de final reflejan el dominio europeo

Al analizar a las ocho mejores selecciones del torneo, seis pertenecen a la UEFA. Francia, España, Bélgica, Inglaterra, Noruega y Suiza representan al futbol europeo, mientras que solo Argentina, por CONMEBOL, y Marruecos, por la Confederación Africana (CAF), lograron romper ese dominio.

El camino hacia esta instancia también dejó resultados que fortalecen esa percepción. Francia eliminó a Paraguay, Noruega sorprendió dejando fuera a Brasil, Suiza acabó con Colombia e Inglaterra puso fin al sueño de México. Bélgica, por su parte, avanzó tras vencer con autoridad a Estados Unidos. La mayoría de los cruces entre confederaciones terminaron favoreciendo a las selecciones europeas.

¿Cuál es el origen de la celebración de Kylian Mbappé cuando anota un gol?

Getty Images

Aun así, los números de esta edición alimentan nuevamente la conversación. La profundidad de las selecciones europeas, su competitividad constante y la cantidad de equipos capaces de pelear por el título parecen respaldar parte del argumento que el francés planteó hace cuatro años.

Quizá el tiempo no le haya dado toda la razón, pero sí ha vuelto mucho más difícil descartar por completo sus palabras. El debate sigue abierto y, al menos en el Mundial 2026, Europa ha demostrado sobre la cancha por qué muchos la consideran el epicentro del futbol de selecciones.

Mbappé Kylian Mbappe futbol
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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