Justin Baldoni y su esposa rompen el silencio sobre su batalla legal con Blake Lively

Después de casi dos años de mantenerse en silencio, Justin Baldoni y su esposa, Emily Baldoni, hablaron públicamente por primera vez sobre la batalla legal que enfrentaron con Blake Lively, surgida tras la producción de Romper el círculo. En un video compartido en redes sociales, la pareja reflexionó sobre el difícil proceso que atravesó su familia y explicó por qué decidieron no hacer declaraciones hasta ahora.

Instagram @blakelively

¿Por qué Justin Baldoni y Emily decidieron guardar silencio?

Durante el mensaje, Justin y Emily explicaron que, aunque tenían mucho que decir desde el inicio del conflicto, optaron por permanecer en silencio porque consideraban que no era el momento adecuado y no querían alimentar la conversación pública mientras el proceso legal seguía su curso. Ambos señalaron que prefirieron confiar en el sistema de justicia y permitir que los hechos hablaran por sí mismos.

Hoy estamos aquí con un profundo sentimiento de gratitud por muchas cosas y por muchas personas. Eso no borra la injusticia ni el dolor que también hemos vivido durante estos últimos años. Justin Baldoni

Instagram @justinbaldoni

El impacto que tuvo la batalla legal en su familia

Emily Baldoni aseguró que los últimos años estuvieron marcados por el trauma y el dolor para toda la familia. Explicó que las acusaciones, los comentarios públicos y la atención mediática generaron un ambiente muy difícil de sobrellevar, por lo que decidieron enfocarse en proteger a sus hijos y mantenerse unidos mientras enfrentaban la situación.

Todavía hay mucho más que decir. Y lo haremos. Ese momento llegará. Justin Baldoni

Por su parte, Justin reconoció que el proceso lo llevó a replantearse qué es realmente importante en su vida. Afirmó que hoy su prioridad son su familia, sus amistades y la comunidad que los acompañó durante el conflicto, además de agradecer a quienes les brindaron apoyo y confiaron en ellos durante este periodo.

Getty Images.

Las declaraciones llegan después de que la disputa legal entre Justin Baldoni y Blake Lively, que acaparó la atención de Hollywood desde finales de 2024, concluyera con un acuerdo entre ambas partes antes de llegar a juicio. No obstante, aún permanecen pendientes algunos asuntos relacionados con los honorarios legales solicitados por la actriz.