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Esta sería la única actuación que Christopher Nolan calificó como “perfecta” en La Odisea

Un actor confesó que solo una persona del elenco logró obtener el codiciado “perfecto” del director durante el rodaje de la esperada película.

Julio 08, 2026 • 
Tania Franco
La única actuación que Christopher Nolan calificó como "perfecta" en La Odisea

Getty Images.

La expectativa por La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, continúa creciendo, y ahora Tom Holland reveló un curioso detalle sobre la exigencia del director durante el rodaje. El actor confesó que Zendaya fue la única persona del elenco en recibir una calificación perfecta por una de sus escenas, un reconocimiento poco común viniendo de Nolan.

Durante una entrevista con Entertainment Tonight, el entrevistador comentó que había escuchado que solo una persona había conseguido un “perfecto” de Christopher Nolan después de una sola toma, y que esa persona había sido Zendaya.

Tom Holland confirmó la historia entre risas y explicó que, al enterarse de que ese tipo de reconocimiento existía, hizo todo lo posible por conseguir uno también. Sin embargo, admitió que nunca lo logró, mientras Zendaya se quedó con el mérito de haber impresionado al director con una actuación que Nolan calificó como impecable.

Tom Holland Zendaya
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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