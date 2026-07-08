Justin Bieber cantará en el histórico show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

La FIFA y Global Citizen, anunciaron que Justin Bieber se incorporará al cartel que reunirá a algunas de las figuras más importantes de la música internacional.

Con la incorporación de Bieber, el espectáculo contará con seis grandes artistas principales: Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy y la participación de Gustavo Dudamel, además de invitados especiales como Coldplay y el coro infantil PS22 Chorus.

El esperado espectáculo se llevará a cabo el domingo 19 de julio, durante el descanso de la gran final del Mundial, en el New York New Jersey Stadium, recinto ubicado en East Rutherfod, Nueva Jersey, Estados Unidos, sede del partido por el campeonato.

Será la primera vez en la historia que una final de la Copa contará con un espectáculo oficial de medio tiempo al estilo del Super Bowl. La producción estará a cargo de Global Citizen y será dirigida creativamente por Chris Martin.

Con esta presentación, Justin Bieber protagonizará uno de los eventos televisivos más vistos del planeta. El intérprete expresó su entusiasmo por formar parte del espectáculo y destacó que el Mundial une a personas de todos los países, además de contribuir a una causa con impacto social.