Penélope Cruz reflexiona sobre su matrimonio de 16 años con Javier Bardem y revela el secreto de su amor

Penélope Cruz y Javier Bardem se conocieron durante el rodaje de una película en 1992, aunque su historia de amor comenzó hasta 2008, y dos años después, en 2010, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia íntima en las Bahamas.

La pareja tiene dos hijos en común: Leo Encinas Cruz, que nació en 2011, y Luna Encinas Cruz, que nació en julio de 2013; y aunque ya llevan 13 años de matrimonio, la actriz española asegura que sigue aprendiendo y descubriendo facetas desconocidas de su esposo.

Penélope Cruz reflexiona sobre su matrimonio de 16 años con Javier Bardem

Penélope Cruz habló sobre su relación con Javier Bardem durante una entrevista para la revista People in 10, realizada mientras promocionaba su nueva película, The Invite, donde afirmó que la película conecta con el público porque refleja cómo las personas siguen descubriendo cosas nuevas sobre sus parejas, sin importar cuánto tiempo lleven juntas.

“Siento que todavía estoy aprendiendo de mi relación, ¿sabes?” dijo Cruz. “Y estoy con alguien a quien conozco desde hace 33 años. Realmente conozco a esa persona, pero es como, ¿hay algún día en que realmente te conozcas a ti mismo? No. Lo mismo pasa con tu pareja”, añadió.

Historia de amor de Penélope Cruz y Javier Bardem

Penélope Cruz y Javier Bardem se conocieron en 1992 durante el rodaje de la película Jamón, jamón; sin embargo, no fue en ese momento cuando comenzaron su relación, a pesar de la química que había entre ellos.

La pareja no formó una conexión romántica hasta que se reunieron para la película de 2008 Vicky Cristina Barcelona: “Ninguno de los dos daría el primer paso”, dijo Bardem mientras recordaba su tiempo en el rodaje de la comedia dramática en entrevista para GQ.

“No sé si éramos tímidos o intentábamos ser demasiado profesionales. En fin, llegó el último día de rodaje y no había pasado nada. Así que pensé: '¡! ¡Será mejor que nos emborrachemos!’ Por suerte, un amigo nuestro organizó una fiesta de clausura y, bueno, el resto es historia. ¡Gracias a Dios!” añadió el actor.

En una entrevista de 2024 con Gentleman’s Journal, Bardem dijo que parte de su conexión especial proviene del hecho de que se conocían antes de ser famosos.

“Nos conocimos mucho antes de todo el ruido, antes del éxito y de que la gente comenzara a vernos de forma distinta por quiénes éramos o en quiénes nos habíamos convertido”, expresó el actor de F1. “Y esa es una base importante, confiar en alguien porque lo conoces de verdad, y él te conoce a ti de verdad. Tú me ves, yo te veo. Eso es importante”, añadió.