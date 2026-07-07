Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Penélope Cruz reflexiona sobre su matrimonio de 16 años con Javier Bardem y revela el secreto de su amor

Penélope Cruz asegura que, pese a llevar más de una década de matrimonio con Javier Bardem, sigue descubriendo nuevas facetas de su esposo y aprendiendo de él cada día.

Julio 07, 2026 • 
Melisa Velázquez
Penélope Cruz reflexiona sobre su matrimonio de 16 años con Javier Bardem

Penélope Cruz reflexiona sobre su matrimonio de 16 años con Javier Bardem

Getty Images

Penélope Cruz y Javier Bardem se conocieron durante el rodaje de una película en 1992, aunque su historia de amor comenzó hasta 2008, y dos años después, en 2010, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia íntima en las Bahamas.

La pareja tiene dos hijos en común: Leo Encinas Cruz, que nació en 2011, y Luna Encinas Cruz, que nació en julio de 2013; y aunque ya llevan 13 años de matrimonio, la actriz española asegura que sigue aprendiendo y descubriendo facetas desconocidas de su esposo.

Penélope Cruz reflexiona sobre su matrimonio de 16 años con Javier Bardem

Penélope Cruz habló sobre su relación con Javier Bardem durante una entrevista para la revista People in 10, realizada mientras promocionaba su nueva película, The Invite, donde afirmó que la película conecta con el público porque refleja cómo las personas siguen descubriendo cosas nuevas sobre sus parejas, sin importar cuánto tiempo lleven juntas.

Siento que todavía estoy aprendiendo de mi relación, ¿sabes?” dijo Cruz. “Y estoy con alguien a quien conozco desde hace 33 años. Realmente conozco a esa persona, pero es como, ¿hay algún día en que realmente te conozcas a ti mismo? No. Lo mismo pasa con tu pareja”, añadió.

Historia de amor de Penélope Cruz y Javier Bardem

Penélope Cruz y Javier Bardem se conocieron en 1992 durante el rodaje de la película Jamón, jamón; sin embargo, no fue en ese momento cuando comenzaron su relación, a pesar de la química que había entre ellos.

La pareja no formó una conexión romántica hasta que se reunieron para la película de 2008 Vicky Cristina Barcelona: “Ninguno de los dos daría el primer paso”, dijo Bardem mientras recordaba su tiempo en el rodaje de la comedia dramática en entrevista para GQ.

No sé si éramos tímidos o intentábamos ser demasiado profesionales. En fin, llegó el último día de rodaje y no había pasado nada. Así que pensé: '¡! ¡Será mejor que nos emborrachemos!’ Por suerte, un amigo nuestro organizó una fiesta de clausura y, bueno, el resto es historia. ¡Gracias a Dios!” añadió el actor.

En una entrevista de 2024 con Gentleman’s Journal, Bardem dijo que parte de su conexión especial proviene del hecho de que se conocían antes de ser famosos.

Nos conocimos mucho antes de todo el ruido, antes del éxito y de que la gente comenzara a vernos de forma distinta por quiénes éramos o en quiénes nos habíamos convertido”, expresó el actor de F1. “Y esa es una base importante, confiar en alguien porque lo conoces de verdad, y él te conoce a ti de verdad. Tú me ves, yo te veo. Eso es importante”, añadió.

Puede interesarte:

Puede interesarte:

Black Mirror
Entretenimiento
¿Por qué todos hablan de Black Mirror y la huelga de actores en Hollywood?
Julio 17, 2023
 · 
Alejandro Ayala
hielga hollywood explicada
Entretenimiento
De qué se trata la huelga de actores que ‘paralizará’ Hollywood
Julio 14, 2023
 · 
Redacción CARAS y Regina Barberena

Penelope Cruz Javier Bardem
Melisa Velázquez
Relacionadas
mexico-televisaunivision.jpeg
Entretenimiento
Más de 35.8 millones de personas siguieron el México vs Inglaterra por la señal de TelevisaUnivision
Julio 06, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
paola-rojas-nuevo-novio.jpeg
Entretenimiento
Quién es el nuevo novio de Paola Rojas y a qué se dedica
Julio 06, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
louis tomlinson
Entretenimiento
Louis Tomlinson genera polémica al celebrar a Inglaterra y abuchear goles de México en pleno concierto
Julio 06, 2026
 · 
Tania Franco
mana-mundial.JPG
Entretenimiento
Maná encendió el Estadio en el show de medio tiempo durante el México vs Inglaterra
Julio 06, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
taylor swift
Entretenimiento
Taylor Swift y Travis Kelce se casarían el fin de semana en Nueva York
Los rumores sobre la esperada boda de Taylor cobraron fuerza luego de que The New York Times publicara una investigación en la que señala que la pareja celebraría su enlace durante fin de semana del 4 de julio en la ciudad de Nueva York, con un gran evento previsto para el 3 de julio
Junio 25, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Actor de Harry Potter habla de la Selección Mexicana: “Será nuestro partido más difícil”
Entretenimiento
Actor de Harry Potter habla de la Selección Mexicana: “Será nuestro partido más difícil”
Rupert Grint confesó que el Tricolor es el rival que más le preocupa rumbo a los octavos de final del Mundial 2026 y aseguró que México atraviesa un gran momento futbolístico.
Julio 04, 2026
 · 
Tania Franco
trend-no-ingles-y-si-si-mundial.jpeg
Entretenimiento
Qué significa el trend “no inglés” antes del México vs Inglaterra
En redes sociales surgió un fenómeno viral denominado “Operativo No Inglés”, una campaña humorística y de apoyo al Tricolor previo al partido contra Inglaterra, que ha llevado a empresas a cambiar temporalmente su nombre de inglés a español
Julio 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Ellos son los hijos de Memo Ochoa y Karla Mora: su familia e historia de amor
Entretenimiento
Ellos son los hijos de Memo Ochoa y Karla Mora: su familia e historia de amor
Lucciana, Guillermo Jr. y Karla han crecido entre mudanzas, partidos y los desafíos de la carrera internacional de su padre
Junio 16, 2026
 · 
Tania Franco