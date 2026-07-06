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Louis Tomlinson genera polémica al celebrar a Inglaterra y abuchear goles de México en pleno concierto

El cantante británico siguió el partido durante su show, celebró los goles de Inglaterra y bromeó con el público cuando México anotó.

Julio 06, 2026 • 
Tania Franco
louis tomlinson

Getty Images.

Louis Tomlinson convirtió su concierto en una inesperada fiesta mundialista. Mientras se disputaba el partido entre México e Inglaterra, el cantante británico siguió el encuentro desde el escenario y reaccionó junto a sus fans a los momentos más intensos del marcador.

En videos compartidos en redes sociales, se ve al exintegrante de One Direction celebrando los goles de Inglaterra y animando al público a abuchear cuando México logró anotar, un momento que rápidamente se volvió viral entre los fans de ambos países.

Finalmente, Inglaterra se impuso 3-2 a México en uno de los partidos más emocionantes de los octavos de final del Mundial 2026. Aunque el Tri quedó eliminado, el equipo de Javier Aguirre firmó una actuación histórica al completar una fase de grupos perfecta, competir de tú a tú con una de las favoritas al título y devolverle la ilusión a millones de aficionados.

Louis Tomlinson One Direction Selección Mexicana futbol
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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