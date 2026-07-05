Cloud Atlas: la película de Tom Hanks considerada por muchos como “la más bella en la historia de la ciencia ficción”

Estrenada en 2012 y dirigida por Lana Wachowksi, Lilly Wachowski y Tom Tykwer, la cinta ha sido descrita por críticos y espectadores como una de las experiencias cinematográficas más emotivas y visualmente impactantes del género.

Basada en la novela homónima del escritor David Mitchell, Cloud Atlas destaca por una narrativa poco convencional que entrelaza seis historias ambientadas en diferentes épocas, desde el siglo XIX hasta un futuro postapocalíptico. La película explora temas como el destino, la reencarnación, el amor y la conexión entre las acciones humanas a través del tiempo.

La trama sigue a varios personajes cuyas vidas están conectadas a lo largo de siglos. En cada línea temporal, los actores interpretan distintos papeles, mostrando cómo las decisiones de una persona pueden influir en generaciones futuras. Tom Hanks interpreta múltiples personajes, desde un médico del siglo XIV hasta habitantes de un futuro lejano.

El filme combina géneros como el drama histórico, el thriller político, la ciencia ficción distópica, y la aventura futurista, convirtiéndose en una propuesta única dentro del cine contemporáneo.

Para muchos aficionados del género, Cloud Atlas no solo es una película de ciencia ficción, sino una reflexión filosófica sobre la humanidad, el amor y la trascendencia.