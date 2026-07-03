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¿Quiénes asistieron a la cena previa de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce? Así fue la exclusiva reunión

Celebridades fueron vistas llegando a la íntima cena de ensayo que dio inicio al esperado fin de semana de una de las bodas más esperadas en Nueva York.

Julio 03, 2026 • 
Tania Franco
Las joyas de Elizabeth Taylor que Travis Kelce regaló a Taylor Swift

Getty Images

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce ya comenzó a hacer historia incluso antes de celebrarse. La noche del 2 de julio, la pareja reunió a cerca de 100 de sus familiares y amigos más cercanos en una exclusiva cena de ensayo realizada en el Infosys Theater, dentro del Madison Square Garden, marcando el inicio oficial de uno de los eventos más esperados del año.

Aunque la lista completa de invitados se mantiene en privado, diversas celebridades fueron fotografiadas mientras llegaban al recinto, confirmando la presencia de algunas de las personas más importantes en la vida de la cantante y del jugador de la NFL.

Selena Gomez y Abigail Anderson encabezaron la lista de invitados

Entre las primeras asistentes destacó Selena Gomez, una de las mejores amigas de Taylor Swift, quien incluso compartió un video rumbo al evento. También fue vista Abigail Anderson, amiga de la infancia de la cantante y una de las personas más cercanas a ella desde antes de alcanzar la fama.

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Instagram @selenagomez

Los famosos que fueron vistos llegando

Hasta el momento, estos son algunos de los invitados cuya asistencia ha sido confirmada por distintos medios estadounidenses:

  • Selena Gomez
  • Abigail Anderson
  • Jack Antonoff
  • Rachel Antonoff
  • Bradley Cooper
  • Lena Dunham
  • Ashley Avignone
  • Erin Andrews
  • Charissa Thompson
  • Greg Olsen
  • Ross Travis
  • Tree Paine, publicista de Taylor Swift
  • Kimberly Schlapman, integrante de Little Big Town
  • Adam Sandler y miembros de su familia
  • George Kittle

La cena de ensayo dejó claro que la boda de Taylor Swift y Travis Kelce reunirá a algunas de las personalidades más influyentes del entretenimiento y el deporte. Mientras los detalles oficiales permanecen bajo reserva, las primeras apariciones ya anticipan una celebración tan exclusiva como inolvidable.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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