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Luis Miguel hace historia con su exitoso tema “Ahora Te Puedes Marchar”

El “sol de México”, continúa consolidando su legado como una de las figuras más importantes de la música en español

Julio 02, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Luis Miguel

@luismiguel

Su emblemático éxito “Ahora Te Puedes Marchar” ha superado oficialmente las mil millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en la primera canción del artista en ingresar al exclusivo Billions Club de la plataforma de streaming.

La noticia fue confirmada por Warner Music México, que celebró el histórico logro alcanzado por uno de los artistas latinos más influyentes de todos los tiempos. El reconocimiento coloca a Luis Miguel dentro del selecto grupo de intérpretes cuyas canciones han rebasado la barrera de los mil millones de escuchas en la plataforma.

Cabe recordar que la canción fue lanzada en 1987 como parte del álbum “Soy Como Quiero Ser”, la cual marcó un antes y un después en la carrera de Luis Miguel, consolidando su transición de ídolo juvenil a estrella internacional del pop latino. A casi cuatro década de su estreno, continúa siendo uno de los favoritos del público y una de las canciones más reproducidas del catálogo del cantante.

Luis Miguel
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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