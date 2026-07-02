Por qué los príncipes de Gales no irán a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Uno de los detalles que más han llamado la atención de la celebración es que los príncipes de Gales, William y Kate Middleton, no asistirán al evento.

De acuerdo con People, ambos no estarán presentes debido a compromisos familiares y de agenda que podrían haber influido en la decisión. La noticia sorprendió a muchos seguidores de la cantante, especialmente después de que el príncipe William blomeara públicamente en mayo sobre la posibilidad de recibir una invitación. Durante una entrevista para el programa británico Heart Breakfast, el heredero al trono comentó entre risas que esperaba “que llegara una invitación”, alimentando los rumores sobre su posible asistencia.

La ausencia de los príncipes de Gales es sorpresiva debido a la buena relación que la cantante mantiene con la familia real británica, cuyo vínculo se remonta a 2013, cuando ambos compartieron escenario junto a Jon Bon Jovi durante una gala benéfica celebrada en el Palacio de Kesington.

Además, en junio de 2024, el príncipe William asistió al concierto de la gira Eras Tour en Londres acompañado por sus hijos, el príncipe George y la princesa Charlotte. Tras el espectáculo, Taylor compartió una foto junto a William, sus hijos y Travis Kelce.

Aunque hasta ahora ni Taylor ni Travis han confirmado oficialmente los detalles de su enlace, reportes apuntan a que la celebración se llevará a cabo con un amplio despliegue de seguridad y una lista de invitados conformada por celebridades del entretenimiento, el deporte y la política.

