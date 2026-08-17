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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron por bienes separados; esto dice el acuerdo prenupcial

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez decidieron proteger sus respectivos matrimonios antes de contraer matrimonio

Agosto 17, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

La pareja firmó un acuerdo prenupcial y eligió el régimen de separación de bienes. El futbolista portugués Cristiano Ronaldo y la modelo e influencer Georgina Rodríguez se casaron por el civil el 11 de agosto de 2026, en una ceremonia privada realizada en Cascais, Portugal, después de aproximadamente una década de relación.

De acuerdo con algunos diarios, ambos formalizaron el acuerdo el 10 de agosto ante una notaría de Lisboa, apenas un día antes de su boda.

El régimen de separación de bienes significa que cada uno conservará la propiedad y administración de los bienes que poseía antes de casarse, así como de aquellos que obtenga durante el matrimonio. En caso de adquirir propiedades o realizar inversiones conjuntamente, estas si podrán permanecer a ambos, dependiendo de cómo queden registradas.

El certificado matrimonial, también establece que ninguno de los dos modificó su nombre o apellido después del enlace. Asimismo, señala que mantienen su residencia habitual en Riad, Arabia Saudita, donde Cristiano Ronaldo juega para el Al-Nassr.

De acuerdo con Forbes, Ronaldo tiene un patrimonio neto en aproximadamente 1,200 millones de dólares, equivalentes a unos 22 mil millones de pesos mexicanos. Su riqueza procede de sus salarios deportivos, patrocinios e inversiones en hoteles, gimnasios, moda y la marca CR7.

Por su parte, Georgina tiene una fortuna de alrededor de 10 millones de euros, aproximadamente 11.5 millones de dólares o 210 millones de pesos mexicanos. Sus ingresos proceden del modelaje, campañas publicitarias, redes sociales, negocios y el programa Soy Georgina de Netflix.

Cristiano Ronaldo Georgina Rodríguez
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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