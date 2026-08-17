Las últimas confesiones de Hayden Panettiere: su hija, su hermano y el extraño episodio que vivió en un yate

Hayden Panettiere atravesaba una etapa de apertura personal y profesional antes de su muerte. En mayo de 2026, la actriz publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, un libro en el que decidió contar su historia con sus propias palabras después de crecer prácticamente toda su vida bajo los reflectores.

Como parte del lanzamiento, Panettiere apareció en On Purpose with Jay Shetty, donde habló durante más de dos horas sobre su infancia como estrella, las adicciones que enfrentó, la depresión posparto, relaciones difíciles y el duelo por la muerte de su hermano Jansen en 2023.

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Su relación con su hija Kaya

Uno de los temas más personales fue Kaya, su única hija, de 11 años, a quien tuvo con el exboxeador Wladimir Klitschko. Hayden habló sobre la decisión de que su hija viviera con su padre mientras ella atravesaba uno de los momentos más complicados de su vida y rechazó la idea de que simplemente hubiera renunciado a su custodia.

La actriz aseguró que mantenían una relación cercana pese a la distancia, siendo que él se la llevó a vivir a Ucrania, y describió su vínculo como “increíble”. También explicó que para ella era fundamental que Kaya supiera que contaba con dos padres que la amaban y harían cualquier cosa por ella.

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También explicó que comenzar a trabajar prácticamente desde que era un bebé terminó afectando también la relación con su mamá, Lesley Vogel, quien durante años fue su representante. La actriz recordó que llegó un punto en el que dejó de verla únicamente como su madre y comenzó a percibirla como su “jefa”.

La inquietante experiencia que vivió en un yate

Una de las revelaciones más delicadas de This Is Me ocurrió cuando Hayden tenía 18 años. La actriz relató que se encontraba en un yate de lujo en el sur de Francia acompañada por una amiga cercana en quien confiaba.

Según su testimonio, aquella persona la llevó hasta una habitación donde se encontraba un famoso cantante y compositor británico desnudo bajo las sábanas y posteriormente le pidió que se metiera en la cama con él. Hayden decidió no revelar las identidades de las personas involucradas.

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Aunque inicialmente entró en la cama, contó que rápidamente dejó claro que no sucedería nada y salió de la habitación. Más que presentar el episodio como un encuentro, Panettiere lo recordó como una situación de traición y vulnerabilidad, especialmente porque había llegado ahí guiada por alguien en quien confiaba.

La muerte de su hermano Jansen marcó profundamente su vida

Otro de los golpes que definieron sus últimos años fue la muerte de su único hermano, Jansen Panettiere, quien falleció inesperadamente en febrero de 2023 a los 28 años debido a una cardiomegalia acompañada de complicaciones de la válvula aórtica.

Hayden reconoció que cargaba con culpa por ser la hermana mayor. “Lo extraño todo el tiempo”, dijo en mayo de 2026 al hablar sobre un duelo que aseguraba que simplemente iba transformándose. También había descrito anteriormente la pérdida como sentir que había perdido “la mitad de mi alma”.

Pese a todo lo que relató en sus memorias, Hayden hablaba entonces de reconstrucción y del futuro. Quería producir, dirigir y escribir, y esperaba que compartir sus experiencias pudiera ayudar a otras personas. This Is Me: A Reckoning terminó convirtiéndose así en uno de sus últimos proyectos y en el relato más personal que dejó sobre la vida detrás de la estrella que el público conoció desde niña.

Hayden Panettiere murió el 16 de agosto de 2026. Las autoridades han señalado que no existen indicios preliminares de un acto criminal y, hasta el momento, la causa oficial de su muerte continúa pendiente de los resultados de la autopsia.