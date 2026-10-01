Después del éxito de su segunda temporada, estrenada el pasado 7 de agosto, Nadie nos va a extrañar tendrá una tercera entrega. Prime Video confirmó la noticia este 1 de octubre de 2026 durante Iberseries & Platino Industria, celebrado en Madrid, y reveló los primeros detalles de su esperado regreso.

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¿Quiénes vuelven?

Nicolás Haza, Camila Calónico, Virgilio Delgado, Macarena Oz, Edu Maruri, Alejandro Puente y más integrantes regresarán para continuar la historia de sus personajes. La plataforma todavía no ha revelado el reparto completo ni las nuevas incorporaciones. Los actores recibieron una videollamada en la que Silvana Aguirre, la showrunner, les anunció la renovación, provocando una emotiva celebración en el estudio.

¡Nadie nos va a extrañar tendrá tercera temporada! Todo sobre su regreso Foto: @carlota___mm

Aunque todavía no se ha revelado la sinopsis oficial, ni la fecha de estreno, el final de la segunda temporada abre la puerta a una nueva etapa para los personajes, marcada por las decisiones sobre su futuro y los cambios en su amistad.