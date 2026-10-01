Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

¡Nadie nos va a extrañar tendrá tercera temporada! Todo sobre su regreso

Se confirmó la renovación de la exitosa serie mexicana. Los Súper Amigos regresarán con nuevas historias después de terminar la preparatoria y la producción comenzará en 2027.

Octubre 01, 2026 • 
Tania Franco
¡Nadie nos va a extrañar tendrá tercera temporada! Todo sobre su regreso

¡Nadie nos va a extrañar tendrá tercera temporada! Todo sobre su regreso

Foto: @carlota___mm

Después del éxito de su segunda temporada, estrenada el pasado 7 de agosto, Nadie nos va a extrañar tendrá una tercera entrega. Prime Video confirmó la noticia este 1 de octubre de 2026 durante Iberseries & Platino Industria, celebrado en Madrid, y reveló los primeros detalles de su esperado regreso.

¡Nadie nos va a extrañar tendrá tercera temporada! Todo sobre su regreso

Foto: @carlota___mm

Te podría interesar: ¿Qué canciones salen en ‘Nadie nos va a extrañar 2’? De Caifanes a Soda Stereo.

¿Quiénes vuelven?

Nicolás Haza, Camila Calónico, Virgilio Delgado, Macarena Oz, Edu Maruri, Alejandro Puente y más integrantes regresarán para continuar la historia de sus personajes. La plataforma todavía no ha revelado el reparto completo ni las nuevas incorporaciones. Los actores recibieron una videollamada en la que Silvana Aguirre, la showrunner, les anunció la renovación, provocando una emotiva celebración en el estudio.

¡Nadie nos va a extrañar tendrá tercera temporada! Todo sobre su regreso

¡Nadie nos va a extrañar tendrá tercera temporada! Todo sobre su regreso

Foto: @carlota___mm

Aunque todavía no se ha revelado la sinopsis oficial, ni la fecha de estreno, el final de la segunda temporada abre la puerta a una nueva etapa para los personajes, marcada por las decisiones sobre su futuro y los cambios en su amistad.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
¿Quién es Min Ah? La actriz surcoreana que habría conquistado a Jim Carrey y se casó con él en secreto
Entretenimiento
¿Quién es Min Ah? La actriz surcoreana que habría conquistado a Jim Carrey y se casó con él en secreto
Octubre 01, 2026
 · 
Melisa Velázquez
La familia Beckham coincide en París por primera vez en meses: ¿hubo reencuentro entre Brooklyn y sus padres?
Entretenimiento
La familia Beckham coincide en París por primera vez en meses: ¿hubo reencuentro entre Brooklyn y sus padres?
Octubre 01, 2026
 · 
Tania Franco
Sydney Sweeney podría convertirse en Britney Spears en su esperada película biográfica
Entretenimiento
Sydney Sweeney podría convertirse en Britney Spears en su esperada película biográfica
Septiembre 30, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Revelan detalles del funeral que Cindy Crawford y Rande Gerber preparan para despedir a su hijo Presley
Entretenimiento
Revelan detalles del funeral que Cindy Crawford y Rande Gerber preparan para despedir a su hijo Presley
Septiembre 30, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Quién es Gibrán Zavala Othón? El guapo sobrino de Yahir que ganó miles de seguidores en una noche
Entretenimiento
¿Quién es Gibrán Zavala Othón? El guapo sobrino de Yahir que ganó miles de seguidores en una noche
El modelo y entrenador originario de Hermosillo duplicó prácticamente sus seguidores en Instagram después de aparecer en el reality.
Septiembre 30, 2026
 · 
Tania Franco
stephanie-cayo-alejandro-sanz
Entretenimiento
Todo sobre los 4 hijos de Alejandro Sanz y quiénes son sus madres
Alejandro Sanz no solo ha construido una de las carreras más exitosas de la música en español; también es el orgulloso padre de cuatro hijos: Manuela, Alexander, Dylan y Alma.
Agosto 16, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿De qué trata y cuándo estrena Verity? La última película de Anne Hathaway antes de su retiro indefinido
Entretenimiento
¿De qué trata y cuándo estrena Verity? La nueva película de Anne Hathaway y Dakota Johnson
La actriz cierra un intenso 2026 con este thriller psicológico basado en el bestseller de Colleen Hoover que protagoniza junto a Dakota Johnson y Josh Hartnett.
Septiembre 30, 2026
 · 
Tania Franco
Quién es Wladimir Klitschko, el papá de la hija de Hayden Panettiere que busca manejar la millonaria herencia de la actriz
Entretenimiento
Quién es Wladimir Klitschko, el papá de la hija de Hayden Panettiere que busca manejar la millonaria herencia de la actriz
Wladimir Klitschko, solicitó ser nombrado tutor temporal de la herencia de Hayden Panettiere, en representación de su hija Kaya, de 11 años.
Septiembre 29, 2026
 · 
Melisa Velázquez