Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Tom Cruise revela cómo fue recibir a la princesa Diana y al príncipe William en el set de Misión: Imposible

Tom Cruise recordó cómo fue el día que la princesa Diana llevó al príncipe William al set de la primera película de Misión: Imposible: “Era encantadora”.

Septiembre 30, 2026 • 
Melisa Velázquez
Tom Cruise recuerda la visita de la princesa Diana y el príncipe William al set de Misión: imposible

Tom Cruise recuerda la visita de la princesa Diana y el príncipe William al set de Misión: imposible

Getty Images

Tom Cruise ha recordado una de las anécdotas más memorables de su carrera cinematográfica, el actor reveló algunos detalles sobre la visita de la princesa Diana el príncipe William al set de grabación de la primera película de Misión: Imposible, que se estrenó en 1996.

La inesperada visita de Diana y William ocurrió en Pinewood Studios, en Inglaterra, y no sólo estuvo acompañada por William, también estuvo Harry, y ambos tuvieron la oportunidad de disfrutar del detrás de cámaras de una súper producción de Hollywood.

Te podría interesar: Kate Middleton y el príncipe William se encuentran con Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu en Londres

Tom Cruise recuerda la visita de la princesa Diana y el príncipe William al set de Misión: imposible

Durante una reciente aparición en The Jennifer Hudson Show, Cruise habló con cariño de aquel encuentro cuando Kate Hudson le preguntó si era cierto que la princesa Diana y William los habían sorprendido en el set de una de sus películas.

Cruise respondió: “Sí... Supongo que él habló de ello, así que está bien. Siempre soy muy reservado con estas cosas... Fue maravilloso. Era Misión: Imposible, la primera película de la saga”.

Vaya, ella era encantadora y él también. Fue muy amable con todo el mundo; era apenas un niño. Educado y divertido... Divertido, igual que ahora. La misma persona, el mismo tipo”, continuó la estrella de Top Gun.

Tom Cruise revela cómo fue recibir a la princesa Diana y al príncipe William en el set de Misión: Imposible

Tom Cruise revela cómo fue recibir a la princesa Diana y al príncipe William en el set de Misión: Imposible

WPA Pool/Getty Images

Tom Cruise se encuentra con el príncipe William y Kate Middleton en la premier de Digger

Aquel primer encuentro entre el actor y el príncipe William dio inicio a una amistad, donde Cruise suele invitar al hijo de Lady Di a los estrenos de sus películas en Reino Unido, tal y como ocurrió el pasado 22 de septiembre en Londres.

El príncipe William, acompañado de su esposa, Kate Middleton, asistieron a la premier de Digger: “Se estaban riendo... Fueron muy amables. Me encantó la película y fue maravilloso tenerlos allí. Son una pareja tan elegante y carismática”, dijo el actor al recordar que se sentó junto a ellos mientras disfrutaban de la película.

El actor también elogió a la princesa Kate, y no dudó en decir que William había hecho una maravillosa elección con ella: “Como dije, William eligió bien, es hermosa, hermosa, hermosa”.

Kate Middleton y el príncipe William se encuentran con Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu en Londres

Kate Middleton y el príncipe William se encuentran con Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu en Londres

Joe Maher/Getty Images

La estrella de Hollywood ya había invitado a William y Kate a una proyección privada de Top Gun: Maverick antes del estreno oficial de la película en 2022, después de enterarse de que el príncipe era fan de la cinta original de 1986.

Tenemos mucho en común”, dijo Cruise sobre William durante el estreno británico de la película, según My London. “A los dos nos encanta Inglaterra y somos aviadores; también compartimos la pasión por volar”.

La amistad de Tom Cruise con la princesa Diana

Las conexiones de Cruise con la familia real británica se remontan a varias décadas, en 1992, el actor y su entonces esposa, Nicole Kidman, coincidieron con la princesa Diana durante el estreno de su drama romántico Far and Away.

Años después, Cruise y Kidman asistieron al funeral de Diana en 1997, tras su fallecimiento en un accidente automovilístico en París.

Recientemente, Cruise también recordó cómo fue conocer a la entonces princesa de Gales durante una entrevista con el periodista francés Laurent Delahousse, donde el actor describió a Diana como una “mujer brillante e inteligente” y aseguró que conocerla fue “una alegría”.

Era como William y Kate: accesible, con los pies en la tierra”, añadió.

Sigue leyendo
tom-cruise-elsina-khayrova-1200x675.jpg
Entretenimiento
Quién es Elsina Khayrova, el nuevo amor de Tom Cruise que lo hizo olvidar su interés por Shakira
Febrero 13, 2024
 · 
Laura Reyes
Tom Cruise y Elsina.png
Personalidades
Ella sería la nueva pareja de Tom Cruise
Diciembre 14, 2023
 · 
Blanca Corzo
tom-cruise-record-guinness
Entretenimiento
El presente amoroso de Tom Cruise: del polémico divorcio de Katie Holmes a su nuevo romance
Diciembre 21, 2023
 · 
Blanca Corzo
tom-cruise-shakira.jpg
Entretenimiento
Tom Cruise no quita el dedo del renglón con Shakira, esto fue lo que dijo
Junio 23, 2023
 · 
Diana Laura Sánchez

tom cruise Príncipe William Kate Middleton princesa Diana
Melisa Velázquez
Relacionadas
El ambicioso negocio con el que Brooklyn Beckham busca forjar su propio imperio y superar a sus padres
Entretenimiento
El ambicioso negocio con el que Brooklyn Beckham busca forjar su propio imperio y superar a sus padres
Septiembre 29, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Las experiencias paranormales de Khloé Kardashian: voces, espíritus y miedo
Entretenimiento
Las experiencias paranormales de Khloé Kardashian: voces, espíritus y miedo
Septiembre 29, 2026
 · 
Tania Franco
¡El año de Mika Abdalla! De su debut en Paris Fashion Week a protagonista de Off Campus 2
Entretenimiento
¡El año de Mika Abdalla! De su debut en Paris Fashion Week a protagonista de Off Campus 2
Septiembre 29, 2026
 · 
Tania Franco
Barbara Palvin y Dylan Sprouse esperan a su primer bebé juntos
Entretenimiento
Dylan Sprouse y Barbara Palvin se convierten en padres de su primera hija, revelan su nombre
Septiembre 29, 2026
 · 
Tania Franco
ganadores-mtv-vmas-2026.jpeg
Entretenimiento
MTV VMAs 2026: Madonna y Taylor Swift; lista completa de ganadores
La música, el espectáculo y algunas de las figuras más importantes del pop se reunieron ayer en Los Ángeles para celebrar una nueva edición de los MTV Video Music Awards 2026.
Septiembre 28, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
La boda secreta de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette
Entretenimiento
30 años después, salen a la luz nuevos detalles de la boda secreta de John F. kennedy Jr. y Carolyn Bessette
John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette se casaron en septiembre de 1996 en la isla Cumberland, en una boda que fue planeada como si fuera una operación secreta.
Septiembre 26, 2026
 · 
Melisa Velázquez
El escándalo amoroso que hundió la carrera de Meg Ryan en Hollywood y sacudió su vida
Entretenimiento
El escándalo amoroso que hundió la carrera de Meg Ryan en Hollywood y sacudió su vida
El romance que vivió Meg Ryan con Russel Crowe mientras estaba casada con Dennis Quaid, destrozó su carrera y marcó un antes y un después en su vida personal.
Septiembre 28, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Los momentos históricos de los MTV VMAs que marcaron para siempre la cultura pop
Entretenimiento
Momentos históricos de los MTV VMAs: Besos, vestidos y drama
Del beso entre Michael Jackson y Lisa Marie Presley al vestido de carne de Lady Gaga: recordamos cinco momentos inolvidables de los MTV Video Music Awards que trascendieron la música.
Septiembre 28, 2026
 · 
Tania Franco