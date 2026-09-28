Momentos históricos de los MTV VMAs: Besos, vestidos y drama

Desde su primera edición en 1984, los MTV Video Music Awards se han caracterizado por ser mucho más que una entrega de premios. Presentaciones inesperadas, besos que dieron la vuelta al mundo, looks imposibles y momentos que nadie vio venir han hecho de los VMAs uno de los escenarios más impredecibles de la industria musical.

Los momentos históricos de los MTV VMAs: Britney Spears y Christina Aguilera Frank Micelotta Archive/Getty Images

1. Michael Jackson y Lisa Marie Presley sorprenden con un beso en 1994

En 1994, Michael Jackson y Lisa Marie Presley protagonizaron una de las apariciones más comentadas de aquella década. La pareja se había casado apenas unos meses antes y llegó a los VMAs en medio de una enorme atención mediática sobre su relación.

Al subir al escenario, Jackson se dirigió al público antes de besar a Presley frente a las cámaras. La imagen se convirtió inmediatamente en uno de los momentos más recordados de aquella edición y continúa formando parte de las retrospectivas históricas de los premios.

Michael Jackson y Lisa Marie Presley sorprenden con un beso en 1994 Getty Images - Jeff Kravitz/FilmMagic

2. Madonna, Britney Spears y el beso que paralizó los VMAs en 2003

Casi una década después llegó otro beso imposible de olvidar. Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera se unieron para abrir los VMAs de 2003 con una presentación que homenajeaba el legendario número de “Like a Virgin” que Madonna había realizado en la primera edición de los premios, en 1984.

Britney y Christina aparecieron vestidas como novias, mientras Madonna tomó el papel del novio. En medio de la actuación, Madonna besó a Britney y a Christina, aunque la transmisión cambió de toma durante este último para mostrar la reacción de Justin Timberlake. El beso entre Madonna y Britney terminó convirtiéndose en una de las imágenes definitivas del pop de principios de los 2000.

Madonna, Britney Spears y el beso que paralizó los VMAs en 2003 Getty Images - Christopher Polk/FilmMagic

3. Lady Gaga y el vestido de carne que nadie pudo ignorar

Diseñado por Franc Fernandez, el atuendo estaba confeccionado con carne real y fue acompañado por zapatos, bolso y tocado a juego. Más allá del impacto visual, Gaga explicó que el look tenía una intención detrás y lo vinculó con su postura contra la política estadounidense “Don’t Ask, Don’t Tell”, que entonces afectaba a integrantes LGBTQ+ de las Fuerzas Armadas.

Más de una década después, el vestido continúa siendo una de las piezas de moda más reconocibles de su carrera y uno de los looks más famosos en la historia de los VMAs.

Lady Gaga y el vestido de carne del 2010 en los MTV Video Music Awards Kevin Winter/Getty Images

4. Kanye West interrumpe a Taylor Swift en 2009

“Yo te dejo terminar…” se convirtió en una frase inseparable de la cultura pop después de los VMAs de 2009. Taylor Swift, entonces de 19 años, acababa de recibir el premio a Mejor Video Femenino por “You Belong With Me” cuando Kanye West subió inesperadamente al escenario, tomó el micrófono y cuestionó públicamente el resultado al señalar el video de Beyoncé.

Beyoncé ganó más tarde Video del Año por “Single Ladies” y, al recibir el premio, invitó a Swift a regresar al escenario para terminar el discurso que había quedado interrumpido. El episodio inició una historia pública entre Swift y West que continuaría generando titulares durante años y se convirtió en uno de los momentos más reconocibles de los VMAs.

Kanye West interrumpe a Taylor Swift en 2009 - VMAs Christopher Polk/Getty Images

Beyoncé revela su embarazo en pleno escenario en 2011

Dos años después, los VMAs fueron escenario de una noticia completamente distinta. Beyoncé llegó a la ceremonia de 2011 embarazada de su primera hija con Jay-Z, Blue Ivy, pero reservó la gran revelación para uno de los momentos más importantes de la noche.

Después de interpretar “Love on Top”, la cantante abrió su chaqueta, mostró su vientre y lo acarició frente a las cámaras, confirmando públicamente su embarazo. MTV conserva la actuación entre las presentaciones históricas de aquella edición, mientras que el anuncio sigue siendo recordado como uno de los grandes momentos de la premiación.

Beyoncé revela su embarazo en pleno escenario en 2011 Getty Images - Jeff Kravitz/FilmMagic

La edición de 2026 demostró que la historia de los VMAs continúa escribiéndose. Madonna volvió a una premiación que ha acompañado algunos de los momentos más importantes de su carrera, mientras figuras como Taylor Swift y Sabrina Carpenter representaron a las generaciones que hoy dominan la conversación musical y la cultura pop.