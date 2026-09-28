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Ella Bright y Belmont Cameli rompen el silencio sobre los rumores tras aparecer juntos en los VMAs 2026

Los protagonistas de “Off Campus” hablaron por primera vez de forma directa sobre las versiones de un supuesto conflicto entre ellos, luego de meses de especulaciones alrededor de su relación fuera de cámaras.

Septiembre 27, 2026 • 
Tania Franco
Ella Bright y Belmont Cameli rompen el silencio sobre los rumores tras aparecer juntos en los VMAs 2026

Ella Bright y Belmont Cameli rompen el silencio en los VMAs 2026

Getty Images

Ella Bright y Belmont Cameli volvieron a acaparar las miradas. Los protagonistas de Off Campus, quienes interpretan a Hannah Wells y Garrett Graham en la exitosa adaptación de Prime Video, aparecieron juntos en la alfombra de los MTV VMAs 2026, celebrados este 27 de septiembre en Los Ángeles.

¿Qué pasó entre Ella Bright y Belmont Cameli?

Las especulaciones sobre un posible distanciamiento tomaron fuerza a finales de agosto, cuando algunos seguidores notaron que Cameli había archivado varias publicaciones de Instagram en las que aparecía junto a Bright. A partir de ahí surgieron teorías sobre una supuesta pelea entre los actores, aunque ninguno confirmó que hubiera existido un conflicto.

Me río cada vez que los escucho. Me da gusto poder acabar con esos rumores. Ella y yo somos extremadamente cercanos. Es la mejor.
Belmont Cameli
Ella Bright y Belmont Cameli rompen el silencio sobre los rumores tras aparecer juntos en los VMAs 2026

Belmont Cameli en los VMAs 2026

Getty Images

Te podría interesar: Ella Bright revela cuáles fueron las escenas más incómodas de “Off Campus” para que vieran sus padres.

Los rumores también se mezclaron con las teorías de algunos fans que querían ver a los protagonistas juntos en la vida real y con la relación de Belmont con Raina Morris. Bright, sin embargo, ya había rechazado cualquier posibilidad de romance con su compañero.

Es uno de mis mejores amigos. No necesita saberlo, pero es el mejor.
Ella Bright
Ella Bright y Belmont Cameli rompen el silencio sobre los rumores tras aparecer juntos en los VMAs 2026

Ella Bright y Belmont Cameli rompen el silencio en los VMAs 2026

Getty Images

El reencuentro ocurre pocos días después de que ambos terminaran sus escenas para la segunda temporada de Off Campus. Al concluir el rodaje, también fueron vistos compartiendo un abrazo, otra imagen que contrastó con las versiones de un supuesto distanciamiento.

Off Campus
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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