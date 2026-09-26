Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Alex Fernández reaparece y habla de su estado de salud tras ser hospitalizado

El hijo de “El Potrillo”, reveló detalles de la emergencia médica que lo llevó a cancelar su presentación en Culiacán el pasado 15 de septiembre

Septiembre 26, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
alex-fernandez-estado-de-saludjpg

Después de que desató preocupación entre sus fans por su ausencia en uno de sus recientes compromisos, Alex Fernández reapareció públicamente y habló sobre el complicado episodio de salud que recientemente lo llevó a ser hospitalizado de emergencia.

El cantante, hijo de Alejandro Fernández, tuvo que cancelar de último momento la presentación que tenía programada el pasado 15 de septiembre en Culiacán, Sinaloa, como parte de los festejos por el Grito de Independencia.

En los primeros reportes se dio a conocer que Alex presentaba una infección respiratoria y gastrointestinal y que evolucionaba favorablemente bajo supervisión médica.

Durante su reciente reaparición ante los medios, el intérprete decidió hablar con mayor detalle sobre lo ocurrido y confirmó que enfrentó influenza y salmonela, padecimientos que derivaron en complicaciones pulmonares y gastrointestinales.

“Fue influenza con salmonela”, explicó el cantante al hablar sobre el episodio que afectó su salud. Alex relató que comenzó a sentirse mal antes de llegar a Las Vegas, Estados Unidos, donde tenía compromisos profesionales, pero que los síntomas fueron empeorando progresivamente.

La situación se complicó durante su viaje de regreso a México. Debido a su estado, el vuelo privado en el que viajaba tuvo que desviarse hacia Guadalajara, Jalisco, donde recibió atención médica y permaneció hospitalizado.

Tras permanecer bajo supervisión médica, el cantante aseguró que su estado de salud ha mejorado y que se encuentra en proceso de recuperación.

Alex también compartió que una de sus hijas atravesó por salmonela y tuvo que ser hospitalizada, aunque, según relató, la pequeña ya se encuentra bien. Sobre el posible origen de la influenza, mencionó que en la escuela de sus hijas se había registrado un brote, aunque aclaró que no podía confirmar que ahí hubiera ocurrido el contagio.

Alex Fernández Jr Alex Fernández
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Jesse Huerta reaparece junto a Joy Huerta en medio de la polémica por su separación
Entretenimiento
Jesse Huerta reaparece junto a Joy Huerta en medio de la polémica por su separación
Septiembre 25, 2026
 · 
Melisa Velázquez
kylie jenner
Entretenimiento
Kylie Jenner enfrenta críticas por el uso de su jet privado: ¿qué pasó?
Septiembre 25, 2026
 · 
Tania Franco
mexicano-video-taylor-swift.jpeg
Entretenimiento
Él es Emmanuel “El Chivo” Lubezki, el mexicano detrás del nuevo video de Taylor Swift
Septiembre 25, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
patient-zero-taylor-swift.jpeg
Entretenimiento
Taylor Swift lanza “Patient Zero”, su nuevo sencillo: ¿qué dice la letra y de quién habla?
Septiembre 25, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Quién es Mónica León, la esposa de Jesse Huerta?
Entretenimiento
¿Quién es Mónica León, la esposa de Jesse Huerta que apoya sus nuevos proyectos sin Joy?
Mónica León, esposa de Jesse Huerta, ha generado polémica entre los fans de Jesse & Joy luego de expresar públicamente su apoyo a la nueva etapa musical de su esposo.
Septiembre 24, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Luis Miguel y su regreso a los escenarios: así vive su nueva etapa junto a Paloma Cuevas
Entretenimiento
Luis Miguel y su regreso a los escenarios: así vive su nueva etapa junto a Paloma Cuevas
La pareja continúa disfrutando de su relación mientras “El Sol” abre un nuevo capítulo profesional con el anuncio de su esperado Tour 2027.
Septiembre 23, 2026
 · 
Tania Franco
"Digger" Film And TV Charity Royal Film Performance And Global Premiere - Arrivals
Entretenimiento
Kate Middleton y el príncipe William se encuentran con Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu en Londres
Los príncipes de Gales asistieron a la premiere mundial de Digger, la nueva película del cineasta mexicano protagonizada por Tom Cruise.
Septiembre 22, 2026
 · 
Tania Franco
Damiano David: quién es el esposo de Dove Cameron y cómo fue su romántica boda en la Toscana
Entretenimiento
Damiano David: quién es el esposo de Dove Cameron y cómo fue su romántica boda en la Toscana
Dove Cameron y Damiano David eligieron la Toscana para celebrar su historia de amor, en una boda marcada por los atuendos blancos, los detalles florales y sus seres queridos.
Septiembre 25, 2026
 · 
Melisa Velázquez