Alex Fernández reaparece y habla de su estado de salud tras ser hospitalizado

Después de que desató preocupación entre sus fans por su ausencia en uno de sus recientes compromisos, Alex Fernández reapareció públicamente y habló sobre el complicado episodio de salud que recientemente lo llevó a ser hospitalizado de emergencia.

El cantante, hijo de Alejandro Fernández, tuvo que cancelar de último momento la presentación que tenía programada el pasado 15 de septiembre en Culiacán, Sinaloa, como parte de los festejos por el Grito de Independencia.

En los primeros reportes se dio a conocer que Alex presentaba una infección respiratoria y gastrointestinal y que evolucionaba favorablemente bajo supervisión médica.

Durante su reciente reaparición ante los medios, el intérprete decidió hablar con mayor detalle sobre lo ocurrido y confirmó que enfrentó influenza y salmonela, padecimientos que derivaron en complicaciones pulmonares y gastrointestinales.

“Fue influenza con salmonela”, explicó el cantante al hablar sobre el episodio que afectó su salud. Alex relató que comenzó a sentirse mal antes de llegar a Las Vegas, Estados Unidos, donde tenía compromisos profesionales, pero que los síntomas fueron empeorando progresivamente.

La situación se complicó durante su viaje de regreso a México. Debido a su estado, el vuelo privado en el que viajaba tuvo que desviarse hacia Guadalajara, Jalisco, donde recibió atención médica y permaneció hospitalizado.

Tras permanecer bajo supervisión médica, el cantante aseguró que su estado de salud ha mejorado y que se encuentra en proceso de recuperación.

Alex también compartió que una de sus hijas atravesó por salmonela y tuvo que ser hospitalizada, aunque, según relató, la pequeña ya se encuentra bien. Sobre el posible origen de la influenza, mencionó que en la escuela de sus hijas se había registrado un brote, aunque aclaró que no podía confirmar que ahí hubiera ocurrido el contagio.

