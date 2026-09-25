Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Taylor Swift lanza “Patient Zero”, su nuevo sencillo: ¿qué dice la letra y de quién habla?

La cantante sorprendió a sus fans con una nueva canción que habla de una relación tóxica y de la advertencia de una mujer a quien está viviendo la misma historia que ella ya experimentó

Septiembre 25, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
patient-zero-taylor-swift.jpeg

La cantante estadounidense estrenó “Patient Zero”, el nuevo sencillo que encabeza The Life of a Showgirl: The Encore, una edición ampliada de su más reciente álbum que incorpora cuatro canciones inéditas.

Junto a “Patient Zero”, la nueva edición incluye “Cleveland!”, “Pink Clouding” y “Babylon”, canciones que surgieron después de que Swift viajara a Suecia para reunirse con sus colaboradores Max Martin y Shellback, con quienes trabajó en The Life of a Showgirl.

¿De qué habla “Patient Zero”?

En “Patient Zero”, Swift construye la historia de una mujer que se pone en contacto con ella porque mantiene una relación con un hombre que anteriormente fue pareja de la cantante.

La narradora reconoce inmediatamente las señales: un hombre carismático que inicialmente parece perfecto, pero que con el tiempo revela un lado mucho más complicado. Swift se presenta como alguien que ya pasó por esa experiencia y que ahora puede advertir a quien está viviendo el mismo patrón.

Una de las frases centrales del tema resume precisamente esta idea: “I was patient zero”, expresión que puede entenderse como “yo fui el paciente cero”. En el contexto de la canción, Swift utiliza el concepto como una metáfora para decir que ella fue la primera en experimentar los efectos de esa relación.

La canción comienza con la protagonista recibiendo una llamada de la nueva pareja de su ex. Swift canta que ya esperaba ese contacto y que sabe que existen problemas en el paraíso.

Sin embargo, la cantante deja claro que no pretende decirle a otra persona qué decisión tomar. La advertencia aparece desde la experiencia: si esa mujer está cansada de él, Swift está ahí porque ella ya atravesó exactamente la misma situación.

La letra describe al hombre como alguien que puede mostrarse encantador y brillante ante los demás, mientras detrás de esa imagen existe otra personalidad.

Uno de los momentos más llamativos de la canción ocurre cuando Swift describe el comienzo de la relación: él habría irrumpido en la vida de esa mujer “como fuegos artificiales” e incluso habría sido quien dijo primero “te amo”.

La canción también habla de cómo el personaje masculino consigue conquistar a familiares y amigos, aunque la narradora sugiere que parte de su atractivo proviene de cuánto disfruta ser admirado por los demás.

Swift incluso utiliza la imagen de alguien que parece brillar por sí mismo, pero que en realidad se alimenta de la luz de la persona que tiene a su lado.

Taylor Swift
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Elton-John-conciertos-mexico-proyecciones-gratis.jpg
Entretenimiento
Elton John prepara una sorpresa para sus fans en México: habrá proyecciones gratuitas antes de sus conciertos
Septiembre 25, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Belmont Cameli protagonizará nueva película junto a Sydney Sweeney: ¿De qué trata?
Entretenimiento
Belmont Cameli protagonizará nueva película junto a Sydney Sweeney: ¿De qué trata?
Septiembre 25, 2026
 · 
Tania Franco
Damiano David: quién es el esposo de Dove Cameron y cómo fue su romántica boda en la Toscana
Entretenimiento
Damiano David: quién es el esposo de Dove Cameron y cómo fue su romántica boda en la Toscana
Septiembre 25, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Brad Pitt se sincera sobre los momentos más duros de su vida tras el distanciamiento de sus hijos
Entretenimiento
Brad Pitt se sincera sobre los momentos más duros de su vida tras el distanciamiento de sus hijos
Septiembre 24, 2026
 · 
Melisa Velázquez
"Digger" Film And TV Charity Royal Film Performance And Global Premiere - Arrivals
Entretenimiento
Kate Middleton y el príncipe William se encuentran con Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu en Londres
Los príncipes de Gales asistieron a la premiere mundial de Digger, la nueva película del cineasta mexicano protagonizada por Tom Cruise.
Septiembre 22, 2026
 · 
Tania Franco
jesse&joy-separacion.jpeg
Entretenimiento
Joy Huerta rompe el silencio sobre la pausa de Jesse & Joy: “Me enteré 20 minutos antes que ustedes”
La cantante habló entre lágrimas sobre la decisión de su hermano Jesse Huerta de tomar una pausa del proyecto musical que ambos construyeron durante más de dos décadas.
Septiembre 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
carlos-rivera-suspende-conciertos
Entretenimiento
Carlos Rivera suspende sus conciertos por esta importante razón
El cantante mexicano sorprendió a sus seguidores al anunciar que pospondrá cuatro presentaciones internacionales debido a una lesión en las cuerdas vocales.
Septiembre 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Luis Miguel y su regreso a los escenarios: así vive su nueva etapa junto a Paloma Cuevas
Entretenimiento
Luis Miguel y su regreso a los escenarios: así vive su nueva etapa junto a Paloma Cuevas
La pareja continúa disfrutando de su relación mientras “El Sol” abre un nuevo capítulo profesional con el anuncio de su esperado Tour 2027.
Septiembre 23, 2026
 · 
Tania Franco