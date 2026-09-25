Guillermo del Toro regresará al Festival de Morelia para celebrar 20 años de El laberinto del fauno

El cine mexicano volverá a vestirse de gala en Morelia y tendrá como uno de sus grandes protagonistas a Guillermo del Toro, quien regresará al Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) para celebrar dos décadas de El laberinto del fauno, cinta que se convirtió en uno de los títulos más reconocidos de su filmografía.

La presencia del director tapatío fue confirmada por el propio FICM durante la presentación de la programación de su 24ª edición, que se llevará a cabo del 16 al 25 de octubre de 2026 en Morelia y Pátzcuaro.

El momento más esperado será una Gran Gala de El laberinto del fauno, organizada para conmemorar el 20 aniversario de la película, con la presencia de Guillermo del Toro.

Estrenada en 2006, la cinta protagonizada por Ivana Baquero, Sergi López, Maribel Verdú y Doug Jones combinó fantasía y drama histórico para construir uno de los universos cinematográficos más personales del director.

De acuerdo con el festival, la función se realizará con el apoyo de Cinépolis y contará con Del Toro como invitado especial.

La celebración también permitirá reencontrar al cineasta con un festival con el que mantiene una relación cercana desde hace años. En 2022, el FICM fue escenario de la premiere mexicana de Pinocho, otra de las obras de Del Toro que posteriormente obtuvo importantes reconocimientos internacionales.

La inauguración del FICM tendrá lugar el 16 de octubre con Campeón gabacho, película dirigida por Jonás Cuarón, quien estará acompañado por su padre, el cineasta y productor Alfonso Cuarón, además de integrantes del elenco.

También está contemplada la participación de Gael García Bernal, quien presentará Hombre al agua, así como Demián Bichir, James Gray, Carlos Reygadas y otros invitados especiales. El jurado de esta edición estará presidido por el cineasta español Juan Antonio Bayona.

