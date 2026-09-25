Damiano David: quién es el esposo de Dove Cameron y cómo fue su romántica boda en la Toscana

Dove Cameron y Damiano David han dado el siguiente paso en su historia de amor que comenzó en 2023, la pareja se dio el “sí, quiero” en una boda de ensueño en la Toscana italiana, rodeados de familiares y amigos cercanos.

La pareja sorprendió con elegantes atuendos blancos a juego para su gran día, mientras los arreglos florales y el encanto de la Toscana crearon una atmósfera romántica y especial para celebrar su unión.

¿Cómo fue la boda de Dove Cameron y Damiano David?

Después de tres años de relación, Dove y Damiano se casaron en una ceremonia civil en el histórico Ayuntamiento de Montalcino, Toscana, Italia, el pasado 24 de septiembre, donde salieron rodeados de sus fans que celebraban el emotivo momento junto a ellos.

Para su gran día, la pareja dejó atrás el tradicional vestido de novia y el smoking oscuro, en su lugar, optaron por looks nupciales a juego en color blanco.

Así fue la boda de Dove Cameron y Damiano David en la Toscana Getty Images

Dove apostó por Valentino con un sofisticado conjunto blanco de pantalón fluido y chaqueta cruzada, acompañado de una capa a modo de cola que aportó movimiento al look, y completó el atuendo con camisa semitransparente, corbata, cinturón a juego y un delicado ramo de tres calas blancas.

Damiano coordinó su look con el de Dove al apostar por una elegante gama de tonos crema con un traje de inspiración italiana con blazer cruzado y pantalón recto, combinado con camisa beige y un sofisticado foulard satinado al cuello.

Tras la ceremonia civil, Dove Cameron y Damiano David protagonizaron un romántico beso entre confeti en las escalinatas del ayuntamiento, después, los recién casados partieron en un clásico Lancia Flavia Vignale Convertible rumbo a Castiglion del Bosco, donde celebraron su unión junto a familiares, amigos y compañeros del músico hasta la madrugada.

Así fue la boda de Dove Cameron y Damiano David en la Toscana Getty Images

¿Quién es Damiano David, el esposo de Dove Cameron?

Damiano David nació el 8 de enero de 1999 en Roma, Italia, y alcanzó la fama internacional como vocalista de Måneskin, la banda de rock con la que conquistó el Festival de Eurovisión en 2021 gracias a la canción Zitti e buoni.

David fundó Måneskin (que significa “luz de luna” en danés) junto a sus amigos Victoria De Angelis y Thomas Raggi en 2015, cuando eran adolescentes en Roma, y sobre cómo se formó la banda, De Angelis explicó:

“Estuve en una banda punk con Damiano. Era un desastre, así que lo echamos: '¡Ciao, bello!’ Luego formé otra banda con Thomas, pero necesitábamos un cantante y un baterista. Mientras tanto, Damiano me escribió y dijo: '¿Podemos volver a formar la banda, por favor?’ Dije que vale, y encontramos a Ethan en Facebook”.

Tras consolidar su carrera musical junto a la banda, Damino decidió dar un paso más y comenzar a crear su propia trayectoria en solitario, y en septiembre de 2025 lanzó su primer álbum.

“Lo admito, soy una verdadera diva, pero una educada . La fama no te transforma por completo. Si eres un imbécil, y me disculpo por la palabra, seguirás siéndolo. Pero si eres una buena persona, seguirás siéndolo incluso cuando seas famoso”, decía el romano en una entrevista en Vogue Italia.

Damiano David es considerado una de las nuevas figuras del rock y ha sido comparado con leyendas como Mick Jagger. Aunque su carrera como solista se ha acercado al pop, el italiano mantiene sus raíces rockeras y no descarta regresar a Måneskin, la banda que lo llevó a la fama internacional.