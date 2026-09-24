Jaydy Michel revela cómo se prepara Rafa Márquez para su esperado debut con el Tri

Rafa Márquez debutará como director técnico de la Selección Mexicana el sábado 26 de septiembre ante Colombia, en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, el encuentro marcará el inicio de su nuevo proceso al frente del Tri tras el Mundial 2026.

El exfutbolista mexicano se encuentra preparando su primer partido al frente de la Selección Mexicana y cuenta con el apoyo incondicional de su esposa, la modelo Jaydy Michel, quien ha compartido algunos detalles sobre cómo vive Márquez este nuevo capítulo de su carrera profesional.

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Jaydy Michel habla de la preparación de Rafa Márquez para su debut como director técnico del Tri

Durante un encuentro con diferentes medios, Jaydy Michel reveló que Rafa Márquez se encuentra muy concentrado y enfocado en su trabajo, mientras se prepara para asumir su nuevo reto como entrenador de la Selección Mexicana.

“Concentradísimo, él está muy metido en lo que va a hacer”, reveló Jaydy a tan solo unos días de que se juegue el primer partido de Rafa como entrenador del Tri.

Jaydy aseguró que Rafa está ilusionado y motivado con esta nueva etapa, y confía en que su experiencia como futbolista y su preparación como entrenador serán claves en su camino al frente de la Selección Mexicana.

“Yo feliz y muy orgullosa y creo que va a hacer un papel muy bueno ya todo lo que sabe, y lo que quiere, y las ganas que trae, ¿no? de estar con México y con la selección”.

Para Jaydy, esta nueva etapa de Rafa también representa un momento especial a nivel personal, pues ambos han construido una familia desde su matrimonio en 2011 y comparten un hijo, Leonardo.

Cómo ha sido la trayectoria de Rafa Márquez como entrenador

Antes de asumir el mando del Tri como director técnico, Rafa Márquez dirigió durante dos temporadas al Barça Atlètic, filial del Barcelona, donde disputó 82 partidos: 40 victorias, 21 empates y 21 derrotas.

Rafa Márquez también fue auxiliar de Javier Aguirre en la Selección Mexicana entre 2024 y 2026, experiencia que le permitió continuar dentro del cuerpo técnico del Tri antes de asumir su rol como entrenador principal.

Después de su debut ante Colombia, México enfrentará a Perú el 29 de septiembre y posteriormente se medirá ante Estados Unidos y Chile como parte de su nuevo proceso bajo la dirección de Márquez.