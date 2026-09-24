Revista
Síguenos en:
Sports

Jaydy Michel revela cómo se prepara Rafa Márquez para su esperado debut con el Tri

A pocos días de que Rafa Márquez debute como director técnico de la Selección Mexicana, su esposa, Jaydy Michel, compartió cómo vive este nuevo capítulo profesional.

Septiembre 24, 2026 • 
Melisa Velázquez
Jaydy Michel habla de la preparación de Rafa Márquez para su debut como director técnico del Tri

Jaydy Michel habla de la preparación de Rafa Márquez para su debut como director técnico del Tri

Getty Images

Rafa Márquez debutará como director técnico de la Selección Mexicana el sábado 26 de septiembre ante Colombia, en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, el encuentro marcará el inicio de su nuevo proceso al frente del Tri tras el Mundial 2026.

El exfutbolista mexicano se encuentra preparando su primer partido al frente de la Selección Mexicana y cuenta con el apoyo incondicional de su esposa, la modelo Jaydy Michel, quien ha compartido algunos detalles sobre cómo vive Márquez este nuevo capítulo de su carrera profesional.

Te podría interesar: Entre México y España: así son las exclusivas y lujosas propiedades de Rafa Márquez

Jaydy Michel habla de la preparación de Rafa Márquez para su debut como director técnico del Tri

Durante un encuentro con diferentes medios, Jaydy Michel reveló que Rafa Márquez se encuentra muy concentrado y enfocado en su trabajo, mientras se prepara para asumir su nuevo reto como entrenador de la Selección Mexicana.

Concentradísimo, él está muy metido en lo que va a hacer”, reveló Jaydy a tan solo unos días de que se juegue el primer partido de Rafa como entrenador del Tri.

Jaydy aseguró que Rafa está ilusionado y motivado con esta nueva etapa, y confía en que su experiencia como futbolista y su preparación como entrenador serán claves en su camino al frente de la Selección Mexicana.

Yo feliz y muy orgullosa y creo que va a hacer un papel muy bueno ya todo lo que sabe, y lo que quiere, y las ganas que trae, ¿no? de estar con México y con la selección”.

Para Jaydy, esta nueva etapa de Rafa también representa un momento especial a nivel personal, pues ambos han construido una familia desde su matrimonio en 2011 y comparten un hijo, Leonardo.

Cómo ha sido la trayectoria de Rafa Márquez como entrenador

Antes de asumir el mando del Tri como director técnico, Rafa Márquez dirigió durante dos temporadas al Barça Atlètic, filial del Barcelona, donde disputó 82 partidos: 40 victorias, 21 empates y 21 derrotas.

Rafa Márquez también fue auxiliar de Javier Aguirre en la Selección Mexicana entre 2024 y 2026, experiencia que le permitió continuar dentro del cuerpo técnico del Tri antes de asumir su rol como entrenador principal.

Después de su debut ante Colombia, México enfrentará a Perú el 29 de septiembre y posteriormente se medirá ante Estados Unidos y Chile como parte de su nuevo proceso bajo la dirección de Márquez.

Lee más aquí
renata-zarazua-quien-es-wimbledon.jpg
Sports
La tenista mexicana Renata Zarazúa gana partido en Wimbledon y hace historia
Julio 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
F1 Grand Prix of Austria
Sports
¿Quiénes son los pilotos mejor pagados de la Fórmula 1 en 2025?
Junio 30, 2025
 · 
Tania Franco
brad-pitt-formula-1.jpg
Entretenimiento
“F1”: Brad Pitt acelera su mejor debut y rompe sus propios récords
Junio 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez

Rafa Márquez Selección Mexicana Jaydy Michel
Melisa Velázquez
Relacionadas
¿Quién es Jessica Pegula? La tenista heredera de una fortuna multimillonaria que quiere hacer historia
Sports
¿Quién es Jessica Pegula? La tenista heredera de una fortuna multimillonaria que quiere hacer historia
Septiembre 10, 2026
 · 
Tania Franco
Así se despidió Carlos Alcaraz del US Open tras caer ante Ben Shelton
Sports
Así se despidió Carlos Alcaraz del US Open tras caer ante Ben Shelton
Septiembre 09, 2026
 · 
Tania Franco
Bad Bunny apoya la carrera de Adriana Díaz y cubre parte de sus gastos
Sports
¿Quién es la deportista que recibe apoyo económico de Bad Bunny? Ella es Adriana Díaz
Septiembre 08, 2026
 · 
Tania Franco
mexicanos-nominados-balon-de-oro.jpeg
Sports
Julián Quiñones y Scarlett Camberos hacen historia al ser nominados al Balón de Oro 2026
Septiembre 08, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Cami Homs: quién es la ex esposa de Rodrigo De Paul y a qué se dedica la madre de sus dos hijos
Sports
Cami Homs: quién es la ex esposa de Rodrigo De Paul y a qué se dedica la madre de sus dos hijos
Camila Homs y Rodrigo de Paul estuvieron juntos por más de una década y tuvieron dos hijos: Francesca y Bautista.
Julio 17, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Charles Leclerc sufre fuerte accidente en el GP de Italia 2026: ¿qué pasó en Monza?
Sports
Charles Leclerc sufre fuerte accidente en el GP de Italia 2026: ¿qué pasó en Monza?
Tras perder el control de su Ferrari y estrellarse contra las barreras de Monza. El piloto monegasco salió por su propio pie, mientras Ferrari investiga qué provocó el accidente.
Septiembre 06, 2026
 · 
Tania Franco
Ellas son las parejas y exparejas de Rafa Márquez (1).jpg
Entretenimiento
Ellas son las guapas mujeres que han sido pareja de Rafael Márquez
Exitoso en el juego y en el amor, ellas han habitado el corazón del Kaiser
Febrero 14, 2023
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
gilberto-mora-cuantos-años-tiene-donde-juega-donde-estudia.jpeg
Sports
Gilberto Mora “Morita": en qué equipo juega y en dónde estudia la nueva joya del futbol mexicano
Con apenas 17 años, Gilberto Mora se ha convertido en una de las grandes revelaciones del futbol mexicano y en una de las figuras más jóvenes en destacar con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026
Julio 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez