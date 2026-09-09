Así se despidió Carlos Alcaraz del US Open tras caer ante Ben Shelton

Carlos Alcaraz se despidió del US Open 2026 después de protagonizar uno de los partidos más intensos del torneo. El campeón defensor cayó ante Ben Shelton por 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7) en los cuartos de final, en un encuentro que se prolongó durante cuatro horas y 28 minutos.

El duelo comenzó a las 11:05 de la noche y terminó a las 3:33 de la madrugada, convirtiéndose en el partido con el final más tardío en la historia del US Open. Shelton selló la victoria con un saque de 146 millas por hora y avanzó a semifinales, donde enfrentará a Frances Tiafoe.

La exigencia física también pasó factura al español. Alcaraz llegó a Nueva York después de permanecer cuatro meses y medio fuera de competencia por una lesión en la muñeca derecha y, durante una pausa antes del último set, vomitó en una toalla. A pesar del malestar, regresó a la cancha y llevó el encuentro hasta el desempate definitivo.

La derrota también puso fin a una racha de 18 victorias consecutivas de Alcaraz en torneos de Grand Slam. Shelton, además, se convirtió en el primer estadounidense en derrotarlo en uno de los cuatro grandes. Horas después, Alcaraz felicitó públicamente a Shelton en sus redes sociales.