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Sandra Bullock y Nicole Kidman regresan con Hechizo de amor: La magia continúa: ¿de qué trata y cuándo se estrena?

Casi tres décadas después de que Sally y Gillian Owens conquistaran a una generación con sus poderes, su peculiar relación entre hermanas y una maldición familiar, Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven a ponerse en la piel de las icónicas brujas en Hechizo de amor: La magia continúa, la esperada secuela de Practical Magic.

Septiembre 09, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La película llega a los cines mexicanos este 10 de septiembre de 2026, de acuerdo con Warner Bros. Pictures, y retoma el universo de la cinta estrenada originalmente en 1998.

¿De qué trata Hechizo de amor: La magia continúa?

La nueva historia vuelve a reunir a las hermanas Owens, pero esta vez el peso de la historia también recae en la nueva generación de mujeres de la familia.

Sally y Gillian deberán enfrentarse nuevamente a la magia ancestral que ha acompañado a su linaje durante generaciones. La antigua maldición que condena a los hombres que se enamoran de las mujeres Owens vuelve a amenazar a la familia, obligándolas a buscar una manera definitiva de romperla.

En el centro de esta nueva aventura están Kylie y Antonia, las hijas de Sally, interpretadas por Joey King y Maisie Williams, respectivamente. Las jóvenes tendrán que descubrir más sobre sus propios poderes y sobre el legado mágico que heredaron de su familia.

La película está inspirada en The Book of Magic, novela publicada por Alice Hoffman en 2021 que continúa la historia literaria de la familia Owens.

Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven como las hermanas Owens

Uno de los grandes atractivos de esta producción es, sin duda, el reencuentro de Sandra Bullock como Sally Owens y Nicole Kidman como Gillian Owens.

A ellas se suman nuevamente Stockard Channing y Dianne Wiest como las entrañables tías Frances y Jet, mientras que Joey King, Maisie Williams, Lee Pace, Xolo Maridueña y Solly McLeod amplían el reparto.

La dirección está a cargo de Susanne Bier, con un guion de Akiva Goldsman, Georgia Pritchett y Kelly Marcel. La producción corre por cuenta de Denise Di Novi, Sandra Bullock y Nicole Kidman.

Una película que se convirtió en clásico de culto

Cuando Practical Magic llegó a los cines en 1998, su recepción no fue especialmente favorable. Sin embargo, con el paso de los años la cinta encontró una nueva audiencia y se convirtió en una película de culto, particularmente entre quienes crecieron con la historia de las hermanas Owens.

Ahora, casi 30 años después, ese cariño se ha convertido en uno de los principales motores de la esperada secuela. Bullock y Kidman han hablado incluso de cómo el paso del tiempo cambió la percepción de la película original y permitió que su historia sobre la sororidad, la familia y el poder femenino encontrara nuevas generaciones de espectadores.

Sandra Bullock Nicole Kidman
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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