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John Lennon ya tiene un nieto: Sean Ono Lennon presenta a Aurelius

La familia de John Lennon suma una nueva generación. A casi 46 años de la muerte del legendario integrante de The Beatles, su hijo menor, Sean Ono Lennon, se convirtió en padre por primera vez, dando la bienvenida a un niño llamado Aurelius, quien se convierte en el primer nieto del músico británico.

Septiembre 09, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
John Lennon

Sean, de 50 años, anunció la llegada de su hijo el pasado 1 de septiembre a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía junto a su pareja, la artista y modelo Charlotte Kemp Muhl, y el recién nacido. Con su característico sentido del humor, el músico presentó al pequeño con un mensaje en el que anunció que ambos habían “creado un ser humano” y reveló su nombre: Aurelius.

La noticia tomó por sorpresa a los seguidores de la familia Lennon, ya que la pareja había mantenido en privado cualquier detalle relacionado con el embarazo. Sean y Charlotte mantienen una relación desde 2007, después de conocerse dos años antes en el festival Coachella. Además de su relación sentimental, ambos han compartido proyectos musicales como parte del dúo The Ghost of a Saber Tooth Tiger.

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Una nueva generación para la familia Lennon

Aurelius es el primer nieto de John Lennon y Yoko Ono. John tuvo dos hijos: Julian Lennon, nacido en 1963 de su matrimonio con Cynthia Lennon, y Sean, quien nació en Nueva York el 9 de octubre de 1975, fruto de su relación con Yoko Ono.

Julian, quien actualmente tiene 63 años, no tiene hijos, por lo que el nacimiento de Aurelius marca la llegada de la primera generación de nietos del músico. El propio Julian reaccionó a la noticia de su hermano Sean con varios emojis de corazón, a lo que el nuevo padre respondió cariñosamente llamándolo “tío Jules”.

Aunque John Lennon murió el 8 de diciembre de 1980, cuando Sean tenía apenas cinco años, su legado musical y familiar continúa presente. Sean ha desarrollado una carrera propia como músico, compositor y productor, además de trabajar en proyectos relacionados con la obra de sus padres.

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El nacimiento de Aurelius representa ahora un nuevo capítulo para una de las familias más emblemáticas de la historia de la música. El pequeño llega a un linaje marcado por la música y el arte, con un abuelo que transformó la cultura popular del siglo XX y una abuela, Yoko Ono, que también ha construido una reconocida trayectoria artística.

John Lennon
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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