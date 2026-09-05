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Carín León hace historia en The Sphere de Las Vegas: el primer artista latino en conquistar el recinto

Con una producción inmersiva que llevó símbolos de México y Sonora a uno de los escenarios más innovadores del mundo, Carín León marcó un nuevo hito para la música mexicana.

Septiembre 05, 2026 • 
Tania Franco
Carín León hace historia en The Sphere de Las Vegas: el primer artista latino en conquistar el recinto

Medios y Media/Getty Images

Carín León acaba de escribir un nuevo capítulo para la música mexicana. La noche del 4 de septiembre de 2026, el intérprete originario de Hermosillo, Sonora, ofreció su primer concierto en The Sphere de Las Vegas, convirtiéndose oficialmente en el primer artista latino en presentarse en el recinto. El propio Sphere ha destacado este logro como un precedente para la música en español.

El histórico concierto inauguró una residencia de siete presentaciones, programadas para los días 4, 5, 6, 10, 11, 12 y 13 de septiembre, ampliando considerablemente las tres fechas con las que originalmente se anunció su llegada al recinto en 2025.

Antes de Carín León, The Sphere había albergado espectáculos de figuras y agrupaciones como U2, Eagles y Backstreet Boys, pero ningún artista latino había encabezado un concierto en el revolucionario recinto de Las Vegas. Durante el concierto exclamó: “Viva México. Viva Hermosillo, Sonora. Vivan todos ustedes. Viva la música mexicana”.

Carin León Las Vegas
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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