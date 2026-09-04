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George Clooney revela el sacrificio profesional que tuvo que hacer por el bienestar de sus hijos

George Clooney muestra su faceta como orgulloso padre y confiesa el sacrificio que hizo en su carrera para que sus hijos tengan una vida más normal.

Septiembre 04, 2026 • 
Melisa Velázquez
George Clooney revela el sacrificio profesional que tuvo qué hacer por el bienestar de sus hijos

George Clooney revela el sacrificio profesional que tuvo qué hacer por el bienestar de sus hijos

Getty Images

George Clooney recibió el León de Oro honorífico por su Trayectoria durante la gala inaugural del Festival de Venecia 2026, y en su discurso, el actor dedicó emotivas palabras de agradecimiento y un mensaje especial a su esposa, Amal Clooney.

La pareja, que se casó en Venecia en 2014, tiene dos hijos gemelos, Ella y Alexander, de 9 años, y desde que se convirtió en padre, Clooney ha reconocido que sus prioridades profesionales cambiaron por completo y que ahora busca equilibrar su carrera con el tiempo que dedica a su familia.

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George Clooney dejó la dirección por el bienestar de sus hijos

Durante una conferencia de prensa en el Festival de Cine de Venecia, Clooney confesó que actualmente, sus hijos son el centro de su mundo y la razón por la que ha dejado de dirigir películas, algo que le apasionaba profundamente.

La única razón por la que no estoy dirigiendo, algo que me encanta hacer, es por mis dos hijos de 9 años”, explicó.

Clooney detalló que existe una diferencia importante entre actuar y ponerse detrás de cámaras: “Si actúo en una película, son tres meses. Si dirijo una, es un año. Y ya no puedo hacer eso. Ya no puedo sacar a los niños del colegio”, señaló.

Su última película como director fue precisamente The Boys in the Boat, estrenada en 2023. Ahora, el intérprete ha decidido concentrarse principalmente en la actuación, una actividad que le permite ausentarse por periodos más cortos y regresar con mayor facilidad a casa.

George Clooney recibe emotivo homenaje en Venecia con el codiciado León de Oro

George Clooney recibe emotivo homenaje en Venecia con el codiciado León de Oro

Getty Images

El discurso de George Clooney al recibir el León de Oro en Venecia

El pasado 2 de septiembre, Clooney recibió el León de Oro a la Trayectoria durante la inauguración del Festival de Cine de Venecia, donde estuvo acompañado de su esposa Amal, quien se convirtió en el principal foco de su discurso de agradecimiento.

Cuando te dicen que vas a recibir un Premio a la Trayectoria, realmente solo se me vienen a la mente dos cosas”, bromeó el ganador del Oscar. “La primera es que, ‘Qué honor tan increíble es este.’ Luego la segunda es: '¿Saben ellos algo que yo no?’ ¿Has estado hablando con mis médicos, verdad?’

Estoy agradecido por las amistades que he forjado a lo largo de toda una vida”, continuó. “Me faltan palabras para describir cuánto quiero a mi mujer. Qué orgulloso estoy de ella”.

Fue entonces cuando mencionó a sus gemelos, y bromeó sobre que son los únicos que valoran su actuación como Batman: “Por cierto, mis dos hijos son las únicas personas que pensaron que yo era bueno en Batman. No les he dejado ver la película completa”, bromeó. “No la vean hasta el final, es terrible”.

El actor-director continuó con un tono más sombrío, subrayando la importancia de la libertad de expresión.

Estamos viviendo un momento en el que la gente al mando, la gente con más dinero, nos dice que nos temamos unos a otros”, dijo George en el escenario. “Pero sabemos que no es así, ¿verdad? Porque la historia nos da una lección. Nos enseña algo. Las primeras personas a las que los autoritarios intentaron silenciar no son políticos. Son periodistas que hacen preguntas. Son los artistas que rechazan respuestas simples; los cineastas, guionistas, actores y músicos que insisten en que alguien que nunca conociste merece tu empatía”.

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