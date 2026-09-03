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Camilo Séptimo despide a Jonathan “Honas” Meléndez y a su familia con emotivo comunicado

La agrupación mexicana recordó con amor y gratitud a su tecladista y cofundador, quien perdió la vida junto a su esposa Ana Paula, su hija Sofía y Aleyda Romero en un lamentable hecho ocurrido en Atizapán de Zaragoza.

Septiembre 03, 2026 • 
Tania Franco
Camilo Séptimo despide a Jonathan “Honas” Meléndez y a su familia con emotivo comunicado

IG: @camiloseptimomx

Camilo Séptimo atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su historia. La agrupación compartió un comunicado para despedir a Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido como “Honas”, tecladista, compositor y uno de los miembros fundadores de la banda.

“Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él”, expresó el grupo en el mensaje publicado en sus redes sociales.

Camilo Séptimo despide a Jonathan “Honas” Meléndez y a su familia con emotivo comunicado

IG: @camiloséptimomx

¿Qué le pasó a Jonathan “Honas” Meléndez, integrante de Camilo Séptimo?

Jonathan Meléndez, de 38 años, perdió la vida el pasado 1 de septiembre junto a su esposa, Ana Paula, quien estaba embarazada; su hija Sofía, de tres años; y Aleyda Romero, una joven de 21 años que colaboraba con la familia. Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Debido a la sensibilidad del caso, los detalles sobre las circunstancias se mantienen bajo investigación. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la detención de dos personas por su probable participación en los hechos. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.

Más allá de las circunstancias de su muerte, Camilo Séptimo centró su mensaje en celebrar la vida y el legado musical de Honas, quien formó parte del proyecto desde sus inicios y contribuyó con los teclados, sintetizadores y elementos electrónicos que caracterizaron el sonido de la agrupación.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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