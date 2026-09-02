Nathan Kress, de iCarly, habla de su regreso a Nickelodeoncomo director del spin-off de Victorious

El universo de Nickelodeon acaba de regalar uno de los cruces más nostálgicos para toda una generación. Nathan Kress, el inolvidable Freddie Benson de iCarly, anunció que dirigirá varios episodios de Hollywood Arts, la nueva serie derivada de Victorious que llegará a Netflix el 15 de octubre de 2026.

Estoy increíblemente honrado de haber tenido la oportunidad de dirigir este maravilloso y ridículamente talentoso equipo en Hollywood Arts durante un par de episodios… No puedo expresar lo emocionado que estoy de que vean en qué hemos estado trabajando. ¡Véanlo en Netflix el 15 de octubre! Nathan Kress

Hollywood Arts marcará el regreso de Daniella Monet como Trina Vega, ahora convertida en profesora sustituta dentro de la icónica escuela de artes escénicas. La serie presentará a una nueva generación de estudiantes interpretados por Alyssa Miles, Emmy Liu-Wang, Peyton Jackson, Erika Swayze y Martin Kamm.

IG: nathankress

La participación de Nathan Kress como director convierte este proyecto en el crossover más inesperado entre iCarly y Victorious, dos de las franquicias juveniles más queridas de Nickelodeon. Contará con un total de 26 episodios.