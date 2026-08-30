Así fue la emotiva despedida de Fátima Bosch en Miss Universe México 2026

La gran final de Miss Universe México 2026, celebrada la noche del 29 de agosto en Cabo San Lucas, estuvo marcada por uno de los momentos más emotivos del certamen: la despedida de Fátima Bosch, quien puso fin a una etapa que comenzó con su coronación nacional y que posteriormente la llevó a conquistar el título de Miss Universe 2025.

Entre recuerdos, aplausos y un mensaje cargado de emoción, la mexicana regresó al escenario para despedirse de la corona de Miss Universe México y celebrar a la mujer que continuará el camino: María Guadalupe Vargas Naranjo, representante de Jalisco.

Fátima Bosch recibió a su sucesora con un abrazo antes del momento de la coronación y del nombramiento oficial.

Durante una de sus apariciones en la gala, Fátima Bosch habló sobre la importancia que tuvo para ella representar a México y reconoció que su año de reinado estuvo lleno de emociones y desafíos.

“Todo empezó aquí hace un año con un sueño, de poder representar dignamente a mi país ante el mundo”, expresó ante el público.

La reina también aseguró que llevar el nombre de México había sido una enorme responsabilidad y dejó claro el compromiso con el que vivió esta experiencia: “Lo di todo con mi corazón, quiero que no tengan duda de eso”.

El mensaje final de Fátima Bosch como reina nacional

La despedida de la mexicana también incluyó un video en el que hizo un recuento de su trabajo durante su reinado, incluyendo las causas sociales que impulsó y la importancia que tuvo para ella utilizar la plataforma de Miss Universe más allá de las pasarelas.

En su mensaje final, Fátima recordó sus raíces y la importancia de México en su historia.

“México, hoy me despido, gracias por creer en mí, por caminar conmigo, gracias por permitirme vivir este sueño, pero sobre todo gracias por su amor”, expresó.

La tabasqueña cerró este capítulo asegurando que, aunque su reinado nacional llegaba a su fin, su orgullo por representar a México permanecería intacto.

El espectacular look de Fátima Bosch en la final de Miss Universe México 2026

Fátima Bosch no pasó desapercibida durante su última noche como Miss Universe México. Para una de sus apariciones principales en el escenario, lució un vestido en tono nude con aplicaciones florales bordadas en dorado, amarillo, verde y rojo.

El estilismo fue complementado con un llamativo tocado floral en el cabello, creando una imagen llena de color y dramatismo que capturó las miradas durante su despedida.

Más adelante, para uno de los momentos más simbólicos de la noche, apareció nuevamente con un vestido blanco de larga cauda adornada con estrellas, mientras portaba la corona de Miss Universe.