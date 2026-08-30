María Vargas, de Jalisco, es la nueva Miss Universe México 2026 y representará al país en Puerto Rico

María Vargas, representante de Jalisco, fue coronada como Miss Universe México 2026 durante la gran final celebrada este sábado en Los Cabos, Baja California Sur, y será la encargada de llevar el nombre del país al escenario internacional.

María Vargas recibió la corona de manos de Fátima Bosch, quien concluyó su reinado nacional para dar paso a la representante que buscará continuar el éxito de México en uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo.

Mariana Macías, representante de Michoacán, quedó detrás de María en la final.

¿Quién es María Vargas, la nueva Miss Universe México 2026?

Originaria de Jalisco, María Guadalupe Vargas Naranjo tiene 28 años y cuenta con una trayectoria que combina el mundo de los certámenes, el modelaje y su preparación profesional. Es licenciada en Negocios Internacionales, además de empresaria y escritora.

Durante la competencia nacional, María destacó entre las 32 participantes y logró avanzar hasta la etapa definitiva del certamen.

En la recta final, María Vargas se impuso a otras destacadas representantes del país. El Top 5 estuvo integrado por:

María Vargas, de Jalisco

Mariana Macías, de Michoacán

Fernanda Abaroa, de Guerrero

Génesis Vera, de Veracruz

Ximena Ochoa, de Ciudad de México

Fue finalmente la representante jalisciense quien consiguió convencer al jurado y obtener la corona de Miss Universe México 2026.

Ahora, María Vargas tendrá la enorme responsabilidad de representar a México en la 75.ª edición de Miss Universe, una participación especialmente significativa después del éxito internacional conseguido por la anterior representante mexicana.

Miss Universe 2026: ¿cuándo será y en dónde?

Miss Universe 2026 se celebrará el próximo 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. La gran final tendrá lugar en el emblemático Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El certamen internacional reunirá a representantes de decenas de países y territorios en una edición histórica, pues el concurso celebrará su 75.º aniversario, conocido también como su aniversario de diamante.