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Gwyneth Paltrow apuesta por la inteligencia artificial y sus fans reaccionan con duras críticas

Gwyneth Paltrow desató las críticas al invitar a cenar a Sam Almat, CEO de Open IA, y mostrar un particular interés en la inteligencia artificial.

Agosto 28, 2026 • 
Melisa Velázquez
Gwyneth Paltrow apuesta por la inteligencia artificial y sus fans reaccionan con duras críticas

Gwyneth Paltrow apuesta por la inteligencia artificial y sus fans reaccionan con duras críticas

Getty Images

Además de su trabajo como actriz, Gwyneth Paltrow, es conocida por haber construido un imperio gracias a Goop, una empresa dedicada al estilo de vida, y con la que recientemente busca explorar nuevas alternativas de desarrollo a través de la inteligencia artificial.

Sin embargo, su acercamiento con la inteligencia artificial, ha sido severamente criticada por su fans, especialmente después de haber hecho una supuesta invitación a cenar a Sam Almat, CEO de Open AI.

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La relación de Gwyneth Paltrow con la IA

Gwyneth Paltrow mantiene vínculos con la industria de la inteligencia artificial desde 2021, cuando invirtió en la startup Forasort AI, enfocada en automatizar el servicio al cliente; sin embargo, esta polémica surgió el 18 de agosto, cuando el periodista Matthew Belloni, de Puck, compartió una imagen que aparentaba ser una invitación a una cena privada organizada por Paltrow en su casa de Amagansett para homenajear a Sam Altman, prevista para el día 29 de agosto.

¿Por qué Gwyneth Paltrow está siendo atacada?

Las críticas contra Paltrow se deben principalmente al rechazo que genera la industria de la inteligencia artificial y, especialmente, la figura de Sam Altman, pues en Estados Unidos existe preocupación por el impacto de la IA generativa en los empleos y en el sector creativo, y en este contexto, el supuesto homenaje de Paltrow a Altman provocó indignación.

El comediante y activista Matt Bernstein incluso cuestionó públicamente su vínculo con la tecnología y lo calificó como una muestra de “extremismo elitista impulsado por la tecnología”.

El segundo motivo de las críticas está relacionado con la imagen de Paltrow y su marca Goop que ya había sido cuestionada por promover una visión considerada irreal y asociada con privilegios económicos.

Por ello, el supuesto evento con Sam Altman reforzó esas percepciones y volvió a colocar a la actriz bajo escrutinio, y en diferentes redes sociales, algunos usuarios incluso la calificaron de “villana” y “anacrónica”.

Gwyneth Paltrow responde a las críticas por su interés en la IA

Ante la polémica, Gwyneth Paltrow respondió con humor en Instagram y publicó versiones paródicas de la supuesta invitación, y en ellas reemplazó a Sam Altman por personajes como M3GAN, Samantha Jones, Shrek y Jessica Rabbit, además de incluir un menú con platillos absurdos.

Con esta estrategia, la actriz pareció tomarse la controversia con ironía en lugar de responder directamente a las críticas.

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