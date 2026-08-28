¿Por qué terminaron Kristen Stewart y Robert Pattinson? La historia detrás de una de las parejas de los 2000

Pocas parejas definieron tanto una época como Kristen Stewart y Robert Pattinson. Se conocieron durante el proceso de Crepúsculo en 2007 y, mientras Bella Swan y Edward Cullen se convertían en un fenómeno mundial, la química entre sus protagonistas también pasó a la vida real. Su relación comenzó alrededor de 2009 y permaneció durante años bajo una extraordinaria atención mediática.

Jeff Kravitz/FilmMagic

La infidelidad de Kristen Stewart que sacudió Hollywood

En julio de 2012 se publicaron fotografías de Kristen Stewart, entonces de 22 años, junto a Rupert Sanders, de 41, director de Snow White and the Huntsman. Sanders estaba casado con la modelo Liberty Ross y tenía dos hijos.

“Esta indiscreción momentánea ha puesto en peligro lo más importante de mi vida”, expresó la actriz antes de declarar su amor por Robert y disculparse. Sanders también emitió un comunicado dirigido a su esposa y sus hijos.

Kevin Winter/Getty Images

Robert Pattinson y Kristen Stewart volvieron después del escándalo

La infidelidad no provocó inmediatamente el final definitivo de la pareja. Tras distanciarse durante el verano de 2012, Pattinson y Stewart se reconciliaron meses después. Para finales de ese año volvieron a aparecer juntos mientras promocionaban The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2, aunque ninguno quiso explicar públicamente el estado de su relación.

Su ruptura definitiva llegó en mayo de 2013, aproximadamente diez meses después de que estallara el escándalo. La pareja había intentado continuar, pero finalmente tomó caminos separados.

Fred Duval/FilmMagic

Reducir toda su ruptura únicamente a Rupert Sanders simplifica una relación que ya vivía bajo una presión extraordinaria. La infidelidad fue indudablemente un punto de quiebre, pero Stewart y Pattinson intentaron reconstruir su relación después, lo que demuestra que no fue un final inmediato.

Con los años, Kristen ha hablado de otra dificultad que rodeaba su romance. La sensación de que su relación había dejado de pertenecerles. La actriz explicó que la atención del público terminó convirtiendo su historia sentimental en una especie de “producto”, mientras Pattinson también manifestó durante la época de Crepúsculo su incomodidad con la obsesión que existía alrededor de su vida privada.