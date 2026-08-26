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Revelan la causa de muerte de Dolly Parton tras su fallecimiento a los 80 años

La muerte de Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country, fue confirmada ayer.

Agosto 26, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

Horas después de que se anunciara su fallecimiento, representantes de la artista revelaron que Dolly Parton murió tras enfrentar una breve batalla contra el cáncer.

De acuerdo con el comunicado, Parton falleció en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, en Nashville, Tennessee, rodeada de sus seres queridos. Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado qué tipo de cáncer padecía ni cuándo recibió el diagnóstico.

La confirmación de la causa de muerte llegó después de que, inicialmente, su familia únicamente informara que la intérprete había muerto en paz. Su sobrino, Bryan Seaver, fue quien comunicó públicamente el fallecimiento mediante un video publicado en las redes sociales de la cantante.

Dolly Parton había hablado de sus problemas de salud

En los últimos meses, la artista había reconocido que atravesaba diversos problemas de salud. El 21 de agosto, apenas cuatro días antes de su muerte, Parton explicó que estaba enfrentando complicaciones médicas que había dejado en segundo plano mientras cuidaba a su esposo, Carl Dean, quien murió en marzo de 2025.

También había cancelado presentaciones y compromisos profesionales debido a sus problemas de salud. En meses anteriores habló de dificultades relacionadas con su sistema inmunológico y digestivo, además de otros padecimientos.

Pese a estas dificultades, Parton aseguró recientemente que continuaba trabajando y que todavía tenía proyectos que quería concretar.

Una carrera que marcó generaciones

Dolly Parton deja una trayectoria de más de seis décadas, con éxitos como “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You”, además de una importante carrera cinematográfica y empresarial.

La artista también destacó por su labor filantrópica. Su programa Imagination Library ha distribuido cientos de millones de libros para niños, mientras que su apoyo a la investigación médica incluyó una importante aportación para el desarrollo de la vacuna contra la COVID-19.

Por ahora, sus representantes únicamente han confirmado que el cáncer fue la causa de su muerte. El tipo específico de cáncer y otros detalles médicos permanecen privados.

Dolly Parton
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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