Kit Harington será el nuevo Gilderoy Lockhart tras la salida de Nicholas Hoult de ‘Harry Potter’

El próximo mes de diciembre se estrenará la primera temporada de Harry Potter en HBO Max; sin embargo, la producción ya se encuentra reuniendo al nuevo reparto que formará parte de la segunda temporada que comenzará a filmarse en breve.
Hasta el momento, Nicholas Hoult había sido seleccionado para interpretar al profesor Gilderoy Lockhart, pero debido a problemas con su agenda, el actor tuvo que renunciar, y en su lugar entrará Kit Harington, famoso por interpretar a Jon Snow en Juego de Tronos.
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Kit Harington sustituye a Nicholas Hoult como Gilderoy Lockhart en Harry Potter
A través de un comunicado, HBO Max dio a conocer el pasado 24 de agosto, que Kit Harington, de 39 años, había sido seleccionado como el nuevo Gilderoy Lockhart tras la salida de Nicholas Hoult debido a conflictos de agenda.
“Antes de comenzar el segundo año en Hogwarts, se ha producido un pequeño cambio debido a conflictos de agenda”, se lee en el comunicado publicado en sus Historias de Instagram. “Kit Harington asumirá el papel de Gilderoy Lockhart”.
De acuerdo con el medio Deadline, Harington está sumamente emocionado por asumir el papel, incluso ya prestó su voz al personaje en la versión audible de Harry Potter: The Full Cast Audio Edition de 2025.
¿Por qué Nicholas Hoult tuvo que renunciar a interpretar a Gilderoy Lockhart?
El 11 de agosto se había confirmado a Nicholas como Gilderoy para la segunda temporada de Harry Potter; sin embargo, el actor tuvo que renunciar al proyecto, debido a conflictos con su agenda profesional.
El actor de 36 años, tiene previsto volver a interpretar a Lex Luthor en la próxima secuela de Superman, titulada El hombre del mañana, cuyo estreno está programado para julio de 2027, por lo que los tiempos de filmación, le impiden asumir ambos proyectos.
Gilderoy Lockhart es uno de los personajes principales de Harry Potter y la Cámara Secreta, el segundo libro de la saga literaria escrita por J.K. Rowling. En la adaptación cinematográfica de 2002, el carismático profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras fue interpretado por Kenneth Branagh.