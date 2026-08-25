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Danna prepara su regreso al teatro como Yuri en Mentiras All Stars

La cantante y actriz mexicana prepara su regreso al teatro musical con Mentiras All Stars, producción en la que dará vida a Yuri y compartirá escenario con Belinda y Mariana Treviño.

Agosto 25, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Danna Paola

Danna confirmó recientemente que ya comenzó con los ensayos y la preparación de su personaje, de cara a la primera presentación del espectáculo en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, el próximo 12 de septiembre de 2026.

A su llegada a México, Danna habló sobre este nuevo reto profesional y aseguró que tenía muchas ganas de regresar al teatro.

La intérprete de Oye Pablo destacó el significado que tiene para ella volver a pisar un escenario teatral, al considerar que las tablas representan una parte fundamental de la formación de cualquier artista. También expresó su entusiasmo por trabajar nuevamente con el productor Alejandro Gou.

“Mentiras también, estoy ensayando ya”, comentó Danna, quien adelantó que próximamente compartirá fotografías de su participación en el musical.

Compartirá escenario con Belinda y Mariana Treviño

Uno de los principales atractivos de Mentiras All Stars será el encuentro entre Danna, Belinda y Mariana Treviño, quienes formarán parte de esta edición especial del espectáculo.

Danna reconoció estar particularmente emocionada por trabajar con ambas artistas y aseguró que le entusiasma cantar junto a Mariana Treviño.

La producción contempla presentaciones en distintas ciudades. Después de su función en Ciudad de México, el espectáculo llegará a Monterrey el 2 de octubre y a Guadalajara el 9 de octubre de 2026.

El regreso de Danna al teatro ocurre mientras la artista también trabaja en nueva música. La cantante ha adelantado el lanzamiento de material discográfico, por lo que atraviesa una etapa especialmente activa en su carrera.

Danna
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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