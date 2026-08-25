Pablo Lyle ya tiene fecha para recuperar su libertad: saldría de prisión en diciembre de 2026

Pablo Lyle cumple una sentencia de cinco años de prisión, además de ocho años de libertad condicional, luego de que en 2022 fuera declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, ocurrida después de un altercado vial en Miami en marzo de 2019.

¿Cuándo saldría Pablo Lyle de prisión?

Según la información más reciente, la fecha señalada para que concluya su periodo de encarcelamiento es el 29 de diciembre de 2026. Tanya Charry explicó que, a partir de la medianoche de ese día, Lyle podría quedar en libertad tras cumplir la parte correspondiente de su condena.

Esta fecha coincide con las estimaciones que habían circulado previamente sobre una posible reducción de su tiempo en prisión por su comportamiento durante su reclusión. En 2024, su exesposa, Ana Araujo, ya había señalado que esperaba que el actor pudiera salir en diciembre de 2026.

¿Qué pasará con Pablo Lyle después de salir?

La salida de prisión no necesariamente significará el regreso inmediato del actor a México. De acuerdo con la información difundida recientemente, Lyle tendría que enfrentar un proceso migratorio una vez que concluya su condena, por lo que su situación en Estados Unidos todavía podría tener implicaciones legales y administrativas.

Mientras tanto, su posible regreso a la actuación ya ha generado expectativas. El productor Juan Osorio ha manifestado públicamente que estaría dispuesto a trabajar nuevamente con el actor una vez que recupere su libertad.