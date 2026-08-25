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Dua Lipa habla por primera vez de su matrimonio con Callum Turner

La cantante británica reveló detalles inéditos de su boda, explicó por qué Sicilia fue el escenario elegido para celebrar su amor y confesó que su matrimonio está abriendo una nueva etapa en la manera en la que compone sus canciones.

Agosto 24, 2026 • 
Tania Franco
Los secretos detrás del vestido de novia Alta Costura Chanel de Dua Lipa

IG: Dua Lipa.

A dos meses de su boda con Callum Turner, Dua Lipa habló por primera vez sobre su nueva vida como mujer casada. En una entrevista para la portada de septiembre de 2026 de Vogue Italia, la intérprete reflexionó sobre el matrimonio, la celebración que realizaron en Italia y cómo haber encontrado una relación estable está modificando su perspectiva creativa.

Los secretos detrás del vestido de novia Alta Costura Chanel de Dua Lipa

IG: Dua Lipa.

La boda de Dua Lipa y Callum Turner

Dua Lipa y Callum Turner se casaron primero mediante una ceremonia civil íntima en el Old Marylebone Town Hall de Londres, rodeados de familiares y amigos cercanos. Posteriormente llevaron la celebración a Palermo, Sicilia, donde las festividades se extendieron durante tres días.

Italia tenía un significado especial para la cantante. En su conversación con Vogue Italia, Dua explicó que recurrió a una especialista en astrocartografía que le señaló al país como un lugar relacionado con la calma y el bienestar en su mapa. La elección terminó convirtiéndose en parte de una celebración que ella describió como “mágica”.

Así es el lujoso hotel donde Dua Lipa y Callum Turner disfrutan su luna de miel

IG: Dua Lipa.

¿Estar enamorada cambiará la música de Dua Lipa?

Sin embargo, el matrimonio no solo representa un nuevo capítulo personal. Dua reconoció que su relación con Turner está transformando la manera en la que piensa y escribe sobre el amor.

Durante años, buena parte de su inspiración surgió de la búsqueda de una pareja, el deseo y las rupturas. Ahora su interés creativo se encuentra en otro lugar: descubrir qué sucede después de encontrar el amor que tanto buscabas, explorando también los detalles cotidianos y menos evidentes de compartir la vida con otra persona.

Exnovia de Callum Turner rompe el silencio y lanza indirectas tras su boda con Dua Lipa

IG: @dualipa

La historia resulta especialmente significativa si se recuerda Training Season, canción escrita en 2023 en la que Dua expresaba el deseo de encontrar un amor verdadero. En 2024 hizo pública su relación con Callum Turner y, dos años después, el actor se convirtió en su esposo.

Dua Lipa Callum Turner
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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