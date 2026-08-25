Stephanie Cayo responde a rumores de embarazo con Alejandro Sanz

La actriz peruana y el cantante español disfrutaron recientemente de unos días de descanso en España junto a los cuatro hijos de Sanz. En una de las imágenes compartidas en redes sociales, Cayo aparece recostada y formando un corazón con las manos sobre su abdomen, gesto que algunos usuarios interpretaron como una posible señal de embarazo.

Stephanie Cayo niega estar embarazada

Ante la ola de comentarios, Stephanie Cayo decidió responder directamente a través de sus historias de Instagram. Con humor, reveló que incluso su propia familia había comenzado a preguntarle si esperaba un bebé.

“Hasta mi madre me ha preguntado. La respuesta es NO”, escribió inicialmente, dejando claro que no está embarazada de Alejandro Sanz.

Posteriormente, la actriz volvió a pronunciarse y explicó que el cambio en su abdomen se debía simplemente a que había aumentado de peso durante sus vacaciones.

“¡Paren por favor! Tengo tripita porque me subí de peso de tanta tontilla de patatas y todo lo que comí”, expresó Cayo, quien agregó que por ahora su intención es bajar de peso y no tener un embarazo.

La actriz señaló que ser madre es algo “muy especial” para ella y pidió que le permitan contar su propia historia cuando llegue el momento, en lugar de que se generen especulaciones en redes sociales.

También explicó que, aunque no descarta convertirse en madre en el futuro, por ahora ella y Alejandro Sanz están lejos de estar esperando un bebé.

