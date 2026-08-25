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EXCLUSIVA: Diego Klein, el soñador detrás del actor: así vive su faceta como emprendedor con Melina

En el marco del tercer aniversario con su restaurante, el actor mexicano nos invitó a celebrar su mejor momento como emprendedor. Además, nos abrió su corazón de la historia detrás del éxito.

Agosto 25, 2026 • 
Tania Franco
Diego Klein, el soñador detrás del actor: así nació su faceta como emprendedor

Foto: Mauricio López.

Diego Klein se ha consolidado como uno de los rostros mexicanos de la televisión, el cine y el teatro. Nacido en la Ciudad de México, estudió Filosofía antes de mudarse a España para formarse como actor en la escuela de Cristina Rota. Tras trabajar en producciones españolas como Centro médico, Velvet Colección y Fugitiva, regresó a México y encontró una mayor proyección con títulos como Los ricos también lloran, Mi secreto, Mala fortuna y Con esa misma mirada.

Pero detrás del actor existe también un emprendedor que no tiene miedo de comenzar sin conocer todas las respuestas. En el marco del tercer aniversario de Melina, su restaurante en la colonia Juárez de la Ciudad de México, Klein nos recibió y nos reveló cómo nació una de sus apuestas más personales.

EXCLUSIVA: Diego Klein, el soñador detrás del actor: así vive su faceta como emprendedor con Melina

Foto: Mauricio López

¿Cómo nació Melina?

Curiosamente, abrir un restaurante no era un proyecto que Diego llevara años planeando. La oportunidad apareció de la mano de su mejor amigo Omar, y actual socio, quien ya tenía experiencia como emprendedor.

Yo siempre he sido emprendedor, pero no tenía la visión de qué queríamos hacer.
Diego Klein

Todo cambió con una llamada inesperada. Su amigo había encontrado un local que consideraba perfecto y tomó una decisión antes incluso de presentar formalmente el proyecto: lo rentó.

EXCLUSIVA: Diego Klein, el soñador detrás del actor: así vive su faceta como emprendedor con Melina

Foto: Mauricio López.

Me dijo: ‘Güey, acabo de encontrar un local, está espectacular, es un 10 de 10. Ya lo renté, ¿quieres que hagamos un restaurante?’. Y yo: ‘Pues sí, ya estamos pagando renta, ¿no? Venga’.
Diego Klein

La confianza terminó siendo fundamental. Su socio recuerda haberle enviado una presentación con la propuesta y pedirle que invirtiera en el proyecto. Diego aceptó al día siguiente, incluso antes de firmar cualquier documento.

Diego Klein, el soñador detrás del actor: así nació su faceta como emprendedor

Foto: Mauricio López.

La hamburguesa que cambió el rumbo de Melina

Tres años después, Melina también le ha enseñado a Klein una de las lecciones que considera esenciales para emprender: escuchar al cliente, incluso cuando eso significa modificar la idea original.

El restaurante fue evolucionando conforme sus visitantes comenzaron a marcar sus propias preferencias. Uno de los mejores ejemplos es su hamburguesa, que terminó convirtiéndose inesperadamente en uno de los platillos más buscados del lugar.

¡La hamburguesa fue un boom! Empiezan a venir muchísimo a pedirla y ahora vienen más por la hamburguesa a comer.
Diego Klein
EXCLUSIVA: Diego Klein, el soñador detrás del actor: así vive su faceta como emprendedor con Melina

Foto: Mauricio López.

Para el actor, emprender también implica saber cuándo abandonar la rigidez de una primera idea. “Tú tienes la opción de necear y decir: ‘No, no, no, me aferro a mis primeros cuatro platillos’, o empiezo a escuchar las necesidades y empiezo a cambiar”, reflexionó.

De restaurante a comunidad

Con el tiempo, el proyecto dejó de ser únicamente un negocio. Melina se convirtió también en un punto de reunión para amigos, artistas y creativos. Klein recuerda con especial emoción el momento en que dejó de ser necesario invitar personalmente a sus conocidos porque comenzaron a regresar por decisión propia.

Entre ellos se encuentra el director Sebastián Sariñana, mientras que Ximena Sariñana y su familia también han visitado el restaurante.

EXCLUSIVA: Diego Klein, el soñador detrás del actor: así vive su faceta como emprendedor con Melina

Foto: Mauricio López.

Melina fue testigo de su Love Story con Yare Santana

El restaurante incluso terminó cruzándose con su vida sentimental. Su novia, la actriz Yare Santana, nos contó que antes de conocerse personalmente visitó Melina y compartió el momento en sus historias. Diego respondió sorprendido al descubrir que estaba en su restaurante.

Subí mi historia él y me dice: '¿Cómo que estás en mi restaurante?’ Y yo... ¿qué? y luego ya nos conocimos justo aquí en Melina y tenemos una primera foto de nuestra primera conversación.
Yare Santana
Diego Klein, el soñador detrás del actor: así nació su faceta como emprendedor

Foto: Mauricio López.

Si algo define su visión como emprendedor es que no piensa en Melina como un proyecto temporal. Aunque evita dar su éxito por sentado, Diego ya imagina un futuro considerablemente más largo para el restaurante.

Yo de verdad no quiero cantar victoria, pero es un lugar como para 20, 30, 40 años.
Diego Klein

El tercer aniversario de Melina se sintió como una comunidad de amigos celebrando la vida. Entre cócteles y risas, Diego Klein lucía pleno, lo vimos como solo sus más íntimos lo conocen: rodeado de su familia, celebrando el mejor momento de su restaurante, que como él, se reinventó y encontró su camino.

Diego Klein Qué hacer en la CDMX
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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